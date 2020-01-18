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  • France Football: «Лион» купит у «Вильярреала» Экамби на замену травмированному Депаю

France Football: «Лион» купит у «Вильярреала» Экамби на замену травмированному Депаю

18 января 2020, 07:55
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«Лион» договорился о приобретении нападающего «Вильярреала» Карла Токо Экамби.

По информации France Football, сумма сделки составит 20 миллионов евро, включая бонусы.

Кроме того, испанский клуб получит определенный процент от будущей перепродажи камерунца.

Сообщается, что «Лион» видит в Экамби замену для травмированного Мемфиса Депая, который из-за разрыва крестообразных связок колена выбыл из строя как минимум на полгода.

  • Форвард выступает за «Вильярреал» с лета 2018 года.
  • За полтора сезона 27-летний Экамби забил 24 гола и сделал 10 ассистов в 62 матчах.

Источник: France Football
Франция. Лига 1 Испания. Примера Лион Вильярреал Экамби Карл Токо
Комментарии (1)
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BellatrixBlack
1579375657
такая конечно себе замена, еще и за такие бабки. можно было и помоложе и поперспективнее найти, не? просто что с ним делать на следующий сезон? конечно в случае, если он заиграет, можно и продать неплохо. но а если нет? нафиг 20 отдавать за него
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