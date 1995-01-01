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    France Football: «Лион» купит у «Вильярреала» Экамби на замену травмированному Депаю

    «Лион» договорился о приобретении нападающего «Вильярреала» Карла Токо Экамби.

    По информации France Football, сумма сделки составит 20 миллионов евро, включая бонусы.

    Кроме того, испанский клуб получит определенный процент от будущей перепродажи камерунца.

    Сообщается, что «Лион» видит в Экамби замену для травмированного Мемфиса Депая, который из-за разрыва крестообразных связок колена выбыл из строя как минимум на полгода.

    • Форвард выступает за «Вильярреал» с лета 2018 года.
    • За полтора сезона 27-летний Экамби забил 24 гола и сделал 10 ассистов в 62 матчах.

    Источник: France Football

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