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    «Локомотив» заинтересован в полузащитнике «Бешикташа» Ленсе, клуб готов продать голландца

    Хавбек турецкого «Бешикташа» Джермейн Ленс может перейти в «Локомотив». Однако сам голландец не желает менять место работы, пишет Fotomac.

    «Бешикташ» пытается уговорить Ленса на трансфер, чтобы получить прибыль от его ухода. Футболист стоит на рынке 2 миллиона евро.

    • В текущем сезоне Суперлиги Ленс провел десять матчей, сделал два голевых паса.
    • Голландец имеет опыт выступления в АПЛ («Сандерленд»).
    • Главное достижение в карьере Ленса – победа в Эредивизие с АЗ.

    Источник: Fotomac

    Турецкая спортивная газета с штаб-квартирой в Стамбуле. Основана в 1991 году. Подписчиков в твиттере – более 480 тысяч.

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    Комментарии2
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      neft44 5 часов назад

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      Рейтинг: +8111

      parevg 6 часов назад

      Снова мартыхай...

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