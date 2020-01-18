«Локомотив» заинтересован в полузащитнике «Бешикташа» Ленсе, клуб готов продать голландца

Хавбек турецкого «Бешикташа» Джермейн Ленс может перейти в «Локомотив». Однако сам голландец не желает менять место работы, пишет Fotomac.
«Бешикташ» пытается уговорить Ленса на трансфер, чтобы получить прибыль от его ухода. Футболист стоит на рынке 2 миллиона евро.
- В текущем сезоне Суперлиги Ленс провел десять матчей, сделал два голевых паса.
- Голландец имеет опыт выступления в АПЛ («Сандерленд»).
- Главное достижение в карьере Ленса – победа в Эредивизие с АЗ.
Источник: Fotomac
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