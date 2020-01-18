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  • «Локомотив» заинтересован в полузащитнике «Бешикташа» Ленсе, клуб готов продать голландца

«Локомотив» заинтересован в полузащитнике «Бешикташа» Ленсе, клуб готов продать голландца

18 января 2020, 00:58
3

Хавбек турецкого «Бешикташа» Джермейн Ленс может перейти в «Локомотив». Однако сам голландец не желает менять место работы, пишет Fotomac.

«Бешикташ» пытается уговорить Ленса на трансфер, чтобы получить прибыль от его ухода. Футболист стоит на рынке 2 миллиона евро.

  • В текущем сезоне Суперлиги Ленс провел десять матчей, сделал два голевых паса.
  • Голландец имеет опыт выступления в АПЛ («Сандерленд»).
  • Главное достижение в карьере Ленса – победа в Эредивизие с АЗ.

Источник: Fotomac

Турецкая спортивная газета с штаб-квартирой в Стамбуле. Основана в 1991 году. Подписчиков в твиттере – более 480 тысяч.

Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Бешикташ Локомотив Ленс Джермейн
Комментарии (3)
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neft44
1579305964
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Fan Loko mik
1579362914
Не нужен однозначно, просто балласт...
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Mister_Tomsk
1579437475
полюбас грузин воду мутит су кин сын
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