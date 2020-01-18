«Локомотив» заинтересован в полузащитнике «Бешикташа» Ленсе, клуб готов продать голландца

Хавбек турецкого «Бешикташа» Джермейн Ленс может перейти в «Локомотив». Однако сам голландец не желает менять место работы, пишет Fotomac.

«Бешикташ» пытается уговорить Ленса на трансфер, чтобы получить прибыль от его ухода. Футболист стоит на рынке 2 миллиона евро.