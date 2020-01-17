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    Защитник «Арсенала» Бауэр: «Русские всегда хотят, чтобы все сказали, что Россия – страна номер один»

    Защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр высказался о русских и о роли России в мире.

    «Почувствовал, что у русских особое отношение к своему месту в мире. Они всегда хотят, чтобы все сказали, что Россия — страна номер один, не знаю, почему. Сейчас мир заполонили «Макдоналдс» и «Бургер Кинг», но мой отец говорил, что у него не было даже кока-колы и прочих американских продуктов. Не понимаю, почему так происходило.

    Зачем придумывать себе врагов из-за всякой ерунды? Так же как развязывать войны и расширять свою армию.Сейчас в Германии уже не считают, что все это идет от России, начинают замечать другие вещи.

    Например, недавно армия США уничтожила иранского генерала. Почему? Потому что так решил Трамп? Многие просыпаются и понимают, что Россия не такая плохая, какой ее пытаются показать в медиа», – сказал Бауэр.

    • Бауэр перешел в «Арсенал» из «Вердера» в августе.
    • В этом сезоне немец провел 12 матчей в РПЛ, забил гол и отдал ассист.

    Источник: «Чемпионат»

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    17.01.2020 16:49
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4148

      Viper for CSKA 11 часов назад

      Дааа, как показала история, немцы этим естественно не грешат) Ни в коем случае)

      0
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      Рейтинг: -1

      American-Patriot 12 часов назад

      Армия США уничтожила иранского генерала по договоренности между Трампом(агентом кремля), путиным и хомейни. Пинай мяч и не лезь в политику.

      -1
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      Рейтинг: +4788

      paracetamol 13 часов назад

      Само собой, а ты что, против?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1690

      giluxa1963 15 часов назад

      по принцепу все пи...ры но хорошие

      -2
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      Рейтинг: +9133

      KLIM777 15 часов назад

      Первый абзац просто может свести с ума.

      Они всегда хотят, чтобы все сказали, что Россия — страна номер один

      Сейчас мир заполонили «Макдоналдс» и «Бургер Кинг», но мой отец говорил, что у него не было даже кока-колы и прочих американских продуктов. Не понимаю, почему так происходило

      Срочно проверить Бауера на наркотики. Снюс продали походу ему

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      Рейтинг: +73

      G.P. > KLIM777 15 часов назад

      Может, перевели так плохо. Но, действительно, на грани ахинеи. Но в конце около дела всё пошло :)

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