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  • Защитник «Арсенала» Бауэр: «Русские всегда хотят, чтобы все сказали, что Россия – страна номер один»

Защитник «Арсенала» Бауэр: «Русские всегда хотят, чтобы все сказали, что Россия – страна номер один»

17 января 2020, 16:49
6

Защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр высказался о русских и о роли России в мире.

«Почувствовал, что у русских особое отношение к своему месту в мире. Они всегда хотят, чтобы все сказали, что Россия — страна номер один, не знаю, почему. Сейчас мир заполонили «Макдоналдс» и «Бургер Кинг», но мой отец говорил, что у него не было даже кока-колы и прочих американских продуктов. Не понимаю, почему так происходило.

Зачем придумывать себе врагов из-за всякой ерунды? Так же как развязывать войны и расширять свою армию.Сейчас в Германии уже не считают, что все это идет от России, начинают замечать другие вещи.

Например, недавно армия США уничтожила иранского генерала. Почему? Потому что так решил Трамп? Многие просыпаются и понимают, что Россия не такая плохая, какой ее пытаются показать в медиа», – сказал Бауэр.

  • Бауэр перешел в «Арсенал» из «Вердера» в августе.
  • В этом сезоне немец провел 12 матчей в РПЛ, забил гол и отдал ассист.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Арсенал Бауэр Роберт
Комментарии (6)
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giluxa1963
1579271332
по принцепу все пи...ры но хорошие
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paracetamol
1579277870
Само собой, а ты что, против?
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American-Patriot
1579280254
Армия США уничтожила иранского генерала по договоренности между Трампом(агентом кремля), путиным и хомейни. Пинай мяч и не лезь в политику.
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Viper for CSKA
1579285753
Дааа, как показала история, немцы этим естественно не грешат) Ни в коем случае)
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muslim.kirsanov
1579286181
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