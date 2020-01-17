Защитник «Арсенала» Бауэр: «Русские всегда хотят, чтобы все сказали, что Россия – страна номер один»

Защитник тульского «Арсенала» Роберт Бауэр высказался о русских и о роли России в мире.

«Почувствовал, что у русских особое отношение к своему месту в мире. Они всегда хотят, чтобы все сказали, что Россия — страна номер один, не знаю, почему. Сейчас мир заполонили «Макдоналдс» и «Бургер Кинг», но мой отец говорил, что у него не было даже кока-колы и прочих американских продуктов. Не понимаю, почему так происходило.

Зачем придумывать себе врагов из-за всякой ерунды? Так же как развязывать войны и расширять свою армию.Сейчас в Германии уже не считают, что все это идет от России, начинают замечать другие вещи.

Например, недавно армия США уничтожила иранского генерала. Почему? Потому что так решил Трамп? Многие просыпаются и понимают, что Россия не такая плохая, какой ее пытаются показать в медиа», – сказал Бауэр.