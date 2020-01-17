Джордан Ларссон: «Тедеско очень страстный»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон поделился мнением о главном тренере команды Доменико Тедеско.

«Тренировки стали профессиональнее и интенсивнее. Мы очень много работаем в начале недели, а ближе к играм переходим к тактике. Думаю, вы видите, что Доменико тренирует на высочайшем уровне, он работал в «Шальке» и передает нам свой опыт и знания, полученные в Бундеслиге.

Тедеско очень страстный. Я не знал ничего о нем, кроме того, что это бывший тренер «Шальке». Никогда не видел, как он себя ведет на тренировках и во время матчей. Вы сами знаете, насколько он активен на бровке, как управляет командой! И мне нравится такое. Думаю, команде тоже», – сказал Ларссон.

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