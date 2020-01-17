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Джордан Ларссон: «Тедеско очень страстный»

17 января 2020, 16:40
8

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон поделился мнением о главном тренере команды Доменико Тедеско.

«Тренировки стали профессиональнее и интенсивнее. Мы очень много работаем в начале недели, а ближе к играм переходим к тактике. Думаю, вы видите, что Доменико тренирует на высочайшем уровне, он работал в «Шальке» и передает нам свой опыт и знания, полученные в Бундеслиге.

Тедеско очень страстный. Я не знал ничего о нем, кроме того, что это бывший тренер «Шальке». Никогда не видел, как он себя ведет на тренировках и во время матчей. Вы сами знаете, насколько он активен на бровке, как управляет командой! И мне нравится такое. Думаю, команде тоже», – сказал Ларссон.

Джордан Ларссон: «Решил приехать на сборы на три дня раньше, а не сидеть в Катаре и ничего не делать»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Шальке-04 Ларссон Джордан Тедеско Доменико
Комментарии (8)
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vka1970
1579272736
А это как раз то , что нам не хватало со времён Карпина и Карреры.Абсолютно профнепригодное лицо Кононова хочется забыть как плохой сон.
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RotBerg
1579282138
Совет вам да любовь) лгбт клуб))
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"Локо" в атаке
1579282415
Джордан делай предложение своему страстному наставнику:)))
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kliker
1579283151
Трудности перевода. "Экспрессивный" было бы точнее.
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muslim.kirsanov
1579286186
Кaчеcтвенный сeкc залoг крепkих oтношений и kрепкого здорoвья обоих партнeров, и тeперь еcть cредство котoрое изменит вашу сeкcуальную жизнь раз и навcегда, этo реальнo cекрет мужcкoго вeличия (oпробoвал личнo и всем советую пoпробoвать хoть раз), нe упуcти шанc пoрадoвать сeбя и eё в пoстели, вoт мoй oпыт --------- https://nnna.ru/mzevs
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Nerlinger
1579286478
Вы чем там с ним, заместо футбола, занимаетесь ?
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Smoking_dog
1579290533
Один дол..б перевёл так как надо,другой процитировал.И оппа желтуха готова!
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