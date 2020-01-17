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    Джордан Ларссон: «Тедеско очень страстный»

    Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон поделился мнением о главном тренере команды Доменико Тедеско.

    «Тренировки стали профессиональнее и интенсивнее. Мы очень много работаем в начале недели, а ближе к играм переходим к тактике. Думаю, вы видите, что Доменико тренирует на высочайшем уровне, он работал в «Шальке» и передает нам свой опыт и знания, полученные в Бундеслиге.

    Тедеско очень страстный. Я не знал ничего о нем, кроме того, что это бывший тренер «Шальке». Никогда не видел, как он себя ведет на тренировках и во время матчей. Вы сами знаете, насколько он активен на бровке, как управляет командой! И мне нравится такое. Думаю, команде тоже», – сказал Ларссон.

    Джордан Ларссон: «Решил приехать на сборы на три дня раньше, а не сидеть в Катаре и ничего не делать»

    Источник: Sport24

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    17.01.2020 16:40
    Комментарии8
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      Рейтинг: +288

      Smoking_dog 9 часов назад

      Один дол..б перевёл так как надо,другой процитировал.И оппа желтуха готова!

      0
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      Рейтинг: +1959

      Nerlinger 10 часов назад

      Вы чем там с ним, заместо футбола, занимаетесь ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      kliker 11 часов назад

      Трудности перевода. "Экспрессивный" было бы точнее.

      1
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      Рейтинг: +153

      "Локо" в атаке 12 часов назад

      Джордан делай предложение своему страстному наставнику:)))

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      Рейтинг: +3541

      RotBerg 12 часов назад

      Совет вам да любовь) лгбт клуб))

      1
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      Рейтинг: +11265

      vka1970 14 часов назад

      А это как раз то , что нам не хватало со времён Карпина и Карреры.Абсолютно профнепригодное лицо Кононова хочется забыть как плохой сон.

      2
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      Рейтинг: +1323

      alarm 15 часов назад

      дезеувщина, как она есть)

      0
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      Рейтинг: +1149

      Semushkin Roman Valerievi 15 часов назад

      Он скоро выбежит за стадион)) Как он активен

      2
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