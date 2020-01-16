Джордан Ларссон: «Решил приехать на сборы на три дня раньше, а не сидеть в Катаре и ничего не делать»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон объяснил, почему решил прибыть на сборы московской команды на три дня раньше запланированного срока.

«По травме динамика положительная, физически тоже хорошо себя чувствую, потому что индивидуально работал во время отпуска и был в сборной Швеции.

Решение присоединиться к команде, несмотря на предоставленные три выходных дня? Это было моe решение. Оно было принято до того, как я получил травму. Вместо того чтобы сидеть в Катаре три дня и ничего не делать, лучше приехать сюда, побыть вместе с командой, поддержать ребят и поработать индивидуально.

Ближайшая цель? Командная задача — выиграть как можно больше матчей этой весной, потому что нынешнее турнирное положение «Спартака» никого не устраивает. «Спартак» — великий клуб и достоин большего, поэтому мы сделаем всe возможное, чтобы как можно выше подняться в турнирной таблице», – отметил Ларссон.

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