Джордан Ларссон получил травму в расположении сборной Швеции

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон получил травму бедра в товарищеском матче между сборными Швеции и Молдавии (1:0).

«Мы сделали несколько тестов. Надеюсь, все не так серьезно, но трудно сказать об этом наверняка. Врачи тоже пока ничего не могут сказать. Скоро будут подробности», – сказал Ларссон.