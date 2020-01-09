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    Джордан Ларссон получил травму в расположении сборной Швеции

    Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон получил травму бедра в товарищеском матче между сборными Швеции и Молдавии (1:0).

    «Мы сделали несколько тестов. Надеюсь, все не так серьезно, но трудно сказать об этом наверняка. Врачи тоже пока ничего не могут сказать. Скоро будут подробности», – сказал Ларссон.

    • В матче с Молдавией Ларссон забил свой дебютный гол за национальную команду.
    • В этом сезоне Ларссон провел 17 матчей, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Expressen

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    09.01.2020 23:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3082

      JTherry 46 минут назад

      здравствуй, жопа, Новый год!!! вот и отпускай вас, дуралеев, в сборную... одна радость - гол забил)

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