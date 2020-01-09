Джордан Ларссон получил травму в расположении сборной Швеции

здравствуй, жопа, Новый год!!! вот и отпускай вас, дуралеев, в сборную... одна радость - гол забил)
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон получил травму бедра в товарищеском матче между сборными Швеции и Молдавии (1:0).
«Мы сделали несколько тестов. Надеюсь, все не так серьезно, но трудно сказать об этом наверняка. Врачи тоже пока ничего не могут сказать. Скоро будут подробности», – сказал Ларссон.
- В матче с Молдавией Ларссон забил свой дебютный гол за национальную команду.
- В этом сезоне Ларссон провел 17 матчей, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.