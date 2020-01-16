«Ахмат» арендовал форварда «Удинезе» Визеу

Нападающий «Удинезе» Фелипе Визеу продолжит карьеру в «Ахмате».
Грозненский клуб арендовал 22-летнего бразильца до декабря 2020 года. В контракте есть опция выкупа.
- Визеу был близок к переходу в «Атлетико Паранаэнсе», однако в последний момент грозненский клуб сделал более выгодное предложение.
- Ранее сообщалось, что ЦСКА также претендует на Визеу, который прошлый календарный год провeл в «Гремио».
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Источник: Официальный сайт «Ахмата»