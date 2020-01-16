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«Ахмат» арендовал форварда «Удинезе» Визеу

16 января 2020, 16:26
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Нападающий «Удинезе» Фелипе Визеу продолжит карьеру в «Ахмате».

Грозненский клуб арендовал 22-летнего бразильца до декабря 2020 года. В контракте есть опция выкупа.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный сайт «Ахмата»
Россия. Премьер-лига Ахмат Удинезе Визеу Фелипе
Комментарии (1)
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1579186987
будем смотреть как проявит себя. Желаю удачи Филипе и клубу!
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