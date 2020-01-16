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    «Ахмат» арендовал форварда «Удинезе» Визеу

    Нападающий «Удинезе» Фелипе Визеу продолжит карьеру в «Ахмате».

    Грозненский клуб арендовал 22-летнего бразильца до декабря 2020 года. В контракте есть опция выкупа.

    Источник: Официальный сайт «Ахмата»

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    16.01.2020 16:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1305

      x-x-x-x-x 19 часов назад

      будем смотреть как проявит себя. Желаю удачи Филипе и клубу!

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