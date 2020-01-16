O Dia: «Ахмат» подпишет нападающего «Удинезе» Визеу, которым интересовался ЦСКА

Форвард «Удинезе» Фелипе Визеу продолжит карьеру в «Ахмате», утверждает O Dia.

По информации источника, 22-летний футболист был близок к переходу в «Атлетико Паранаэнсе», однако в последний момент грозненский клуб сделал более выгодное предложение.

В итоге бразильский нападающий отправился в Турцию, где сейчас «Ахмат» проводит тренировочный сбор. За российскую команду он будет выступать на правах годичной аренды.

Ранее сообщалось, что ЦСКА также претендует на Визеу, который прошлый календарный год провeл в «Гремио».