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    O Dia: «Ахмат» подпишет нападающего «Удинезе» Визеу, которым интересовался ЦСКА

    Форвард «Удинезе» Фелипе Визеу продолжит карьеру в «Ахмате», утверждает O Dia.

    По информации источника, 22-летний футболист был близок к переходу в «Атлетико Паранаэнсе», однако в последний момент грозненский клуб сделал более выгодное предложение.

    В итоге бразильский нападающий отправился в Турцию, где сейчас «Ахмат» проводит тренировочный сбор. За российскую команду он будет выступать на правах годичной аренды.

    Ранее сообщалось, что ЦСКА также претендует на Визеу, который прошлый календарный год провeл в «Гремио».

    Источник: O Dia

    Популярная бразильская газета. Аудитория в твиттере - более 745 тысяч человек.

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    Сегодня, 11:27
    Комментарии1
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      Рейтинг: +226

      RJM555 1 час назад

      шлак....ниочем таких у нас в России пруд пруди

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