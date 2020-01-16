Дзагоев: «Ракицкий – лучший игрок РПЛ в первой части сезона»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, кого он считает лучшим игроком российской Премьер-лиги по итогам первой части текущего сезона.
«Ярослав Ракицкий мне очень нравится. Игра в защите – это понятно, но начало атак – прям лигочемпионскийуровень. Очень грамотные передачи – одним пасом через опорных находит открывшегося Дзюбу, тот скидывает под удар. То есть «Зенит» в три касания оказывается у чужих ворот благодаря действиям своего защитника», – сказал Дзагоев.
- 30-летний Ракицкий выступает за «Зенит» с января 2019 года.
- В текущем сезоне украинец провел 25 матчей во всех турнирах и забил один гол.
- Петербургская команда лидирует в РПЛ с 10-очковым преимуществом над идущим вторым «Краснодаром».
Источник: «Спорт-Экспресс»