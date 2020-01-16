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Дзагоев: «Ракицкий – лучший игрок РПЛ в первой части сезона»

16 января 2020, 09:58
3

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, кого он считает лучшим игроком российской Премьер-лиги по итогам первой части текущего сезона.

«Ярослав Ракицкий мне очень нравится. Игра в защите – это понятно, но начало атак – прям лигочемпионскийуровень. Очень грамотные передачи – одним пасом через опорных находит открывшегося Дзюбу, тот скидывает под удар. То есть «Зенит» в три касания оказывается у чужих ворот благодаря действиям своего защитника», – сказал Дзагоев.

  • 30-летний Ракицкий выступает за «Зенит» с января 2019 года.
  • В текущем сезоне украинец провел 25 матчей во всех турнирах и забил один гол.
  • Петербургская команда лидирует в РПЛ с 10-очковым преимуществом над идущим вторым «Краснодаром».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Дзагоев Алан Ракицкий Ярослав
Комментарии (3)
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RotBerg
1579162200
Четко с Яриком Зенит сработал. А сколько критики было, медленный и бла бла.. Не такой, конечно, быстрый как Кутепов...)))
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RJM555
1579166229
пожалуй прав Дзагоев с Ракицким питерцы попали в десятку.
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