Дзагоев: «Ракицкий – лучший игрок РПЛ в первой части сезона»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, кого он считает лучшим игроком российской Премьер-лиги по итогам первой части текущего сезона.

«Ярослав Ракицкий мне очень нравится. Игра в защите – это понятно, но начало атак – прям лигочемпионскийуровень. Очень грамотные передачи – одним пасом через опорных находит открывшегося Дзюбу, тот скидывает под удар. То есть «Зенит» в три касания оказывается у чужих ворот благодаря действиям своего защитника», – сказал Дзагоев.