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    Дзагоев: «Ракицкий – лучший игрок РПЛ в первой части сезона»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, кого он считает лучшим игроком российской Премьер-лиги по итогам первой части текущего сезона.

    «Ярослав Ракицкий мне очень нравится. Игра в защите – это понятно, но начало атак – прям лигочемпионскийуровень. Очень грамотные передачи – одним пасом через опорных находит открывшегося Дзюбу, тот скидывает под удар. То есть «Зенит» в три касания оказывается у чужих ворот благодаря действиям своего защитника», – сказал Дзагоев.

    • 30-летний Ракицкий выступает за «Зенит» с января 2019 года.
    • В текущем сезоне украинец провел 25 матчей во всех турнирах и забил один гол.
    • Петербургская команда лидирует в РПЛ с 10-очковым преимуществом над идущим вторым «Краснодаром».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2516

      Alekxei Z. 36 минут назад

      Весной 19-го был лучшим, а вот осенью ничем не запомнился...

      0
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      Рейтинг: +226

      RJM555 1 час назад

      пожалуй прав Дзагоев с Ракицким питерцы попали в десятку.

      0
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      Рейтинг: +3504

      RotBerg 2 часа назад

      Четко с Яриком Зенит сработал. А сколько критики было, медленный и бла бла.. Не такой, конечно, быстрый как Кутепов...)))

      3
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      Рейтинг: +1394

      ALEX ML > RotBerg 1 час назад

      Остальная селекция печальна

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +130

      Питерский князь 2 часа назад

      А я думал, что Дзагоев лучший.
      :)))

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