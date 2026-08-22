Карпукас готов дебютировать за «Зенит» в матче со «Спартаком»

Полузащитник «Зенита» Артем Карпукас, перешедший из «Локомотива», высказался о том, когда может дебютировать в новой команде.

– Вы родом из Бийска, что в Алтайском крае. Отметили для себя, что в новой команде уже есть два ваших земляка – Александр Соболев и Александр Ерохин?

– Конечно, знаю, что оба они из Алтайского края, правда, из Барнаула. На связи мы не были, но сейчас обязательно познакомимся поближе и какие‑то такие вещи, касающиеся родных корней, наверняка затронем [улыбается].

– Голы в ворота «Локомотива», если они будут, отмечать не станете?

– Конечно. С любовью и уважением отношусь к «Локомотиву».

– Когда хотелось бы дебютировать за «Зенит»?

– Конечно, хочется как можно быстрее начать помогать команде, сыграться с новыми партнерами. То есть испытывать всe это на практике. Но как быстро удастся дебютировать – это, конечно, зависит от главного тренера Сергея Богдановича Семака. К ближайшей игре «Зенита» со «Спартаком» уже в эти выходные это тоже, само собой, относится.