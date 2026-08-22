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  • Карпукас готов дебютировать за «Зенит» в матче со «Спартаком»

Карпукас готов дебютировать за «Зенит» в матче со «Спартаком»

22 августа, 12:29
3

Полузащитник «Зенита» Артем Карпукас, перешедший из «Локомотива», высказался о том, когда может дебютировать в новой команде.

– Вы родом из Бийска, что в Алтайском крае. Отметили для себя, что в новой команде уже есть два ваших земляка – Александр Соболев и Александр Ерохин?

– Конечно, знаю, что оба они из Алтайского края, правда, из Барнаула. На связи мы не были, но сейчас обязательно познакомимся поближе и какие‑то такие вещи, касающиеся родных корней, наверняка затронем [улыбается].

– Голы в ворота «Локомотива», если они будут, отмечать не станете?

– Конечно. С любовью и уважением отношусь к «Локомотиву».

– Когда хотелось бы дебютировать за «Зенит»?

– Конечно, хочется как можно быстрее начать помогать команде, сыграться с новыми партнерами. То есть испытывать всe это на практике. Но как быстро удастся дебютировать – это, конечно, зависит от главного тренера Сергея Богдановича Семака. К ближайшей игре «Зенита» со «Спартаком» уже в эти выходные это тоже, само собой, относится.

  • 24-летний Карпукас в этом сезоне провел за «Локомотив» 4 матча.
  • «Зенит» приобрел воспитанника красно-зеленых 21 августа за сумму, которая, по разным данным, составляет 5-6 миллионов евро.
  • Матч «Спартак»«Зенит» в 5-м туре РПЛ пройдет 23 августа и начнется в 20:00 мск.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Локомотив Карпукас Артем
Комментарии (3)
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темирхан
1787392832
может быть и только в кубке, а в чемпионате, только на замену! Дегтярев! привет!
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ПалкоВводецъ007
1787399514
Против середняка московского можно и выпустить. Гыгыгы
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Alex Flash
1787412124
на лавке и палку ему введите.не забудьте
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