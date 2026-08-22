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  • Член совета директоров «Локомотива»: «Ниже «Спартака» мы не будем»

Член совета директоров «Локомотива»: «Ниже «Спартака» мы не будем»

22 августа, 01:23
14

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов уверен, что команда преодолеет кризис и поднимется в турнирной таблице РПЛ.

«Локомотиву» сто процентов сейчас будет тяжело. Надо правильно распорядиться деньгами, не кидаться в омут, а серьезно подойти к тем кандидатурам, которых мы хотим купить, чтобы команда действительно усилилась.

За какие места может бороться клуб в этом сезоне? Я вам так скажу: ниже «Спартака» мы не будем», – заявил Филатов.

  • «Локо» набрал 3 очка в 4 турах РПЛ и идет на 12-м месте.
  • «Спартак» занимает 3-ю строчку с 9 баллами.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак
Комментарии (14)
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FWSPM
1787353872
Да что вы говорите? Будете. И гораздо ниже.
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IVANRUS777
1787366278
Филатов теперь цели на сезон озвучивает отталкиваясь от того какое место займёт Спартак? Причём тут вообще Спартак то? И такие заявления ещё делает. Спартак будет в тройке, а Локо с таким составом будет во 2й десятке и это любому здравомыслящему понятно. Трансферное окно скоро закроется, а у Локо только на выход идут трансферы и уходят лидеры. Сначала укрепите состав, а уже потом делайте заявления, а то очередной пук в воздух.
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neim
1787370169
А я вам так скажу : С такой трансферной политикой, вы не только "ниже «Спартака» мы не будем", вы даже выше Динамо не будете ))).
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Бумбраш
1787371836
Главное заявить,а что по окончании сезона будет не важно...скажет что команда не смогла адаптироваться...банальное трепло
Ответить
Krasnodarskiy bombardirch
1787372039
Спартака из Нальчика. Это да
Ответить
evgevg13
1787375301
Спартака Тамбовского?
Ответить
Литейный 4 (returned)
1787379652
Комментарий скрыт модератором
Ответить
VVM1964
1787383830
Не уточнил какого - такими темпами вам до Костромского ближе !🤣
Ответить
VVM1964
1787384097
В стране прям эпидемия громких заявлений ! Вот бы найти "нулевого пациента"!🤪
Ответить
шахта Заполярная
1787393056
Сегодня что, полнолуние, пошло обострение у симака, теперь у филатова
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