Член совета директоров «Локомотива»: «Ниже «Спартака» мы не будем»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов уверен, что команда преодолеет кризис и поднимется в турнирной таблице РПЛ.

«Локомотиву» сто процентов сейчас будет тяжело. Надо правильно распорядиться деньгами, не кидаться в омут, а серьезно подойти к тем кандидатурам, которых мы хотим купить, чтобы команда действительно усилилась.

За какие места может бороться клуб в этом сезоне? Я вам так скажу: ниже «Спартака» мы не будем», – заявил Филатов.