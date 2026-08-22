Игрок «Спартака» назвал Барко лучшим футболистом в РПЛ

Защитник «Спартака» Кристофер Ву высказался о полузащитнике команды Эсекьеле Барко, восстанавливающегося после повреждения.
Аргентинец пропустил последние 2 матча красно-белых.
«Надеюсь, он восстановится как можно быстрее, потому что такие футболисты нам нужны. На мой взгляд, Барко – лучший футболист во всей лиге. Когда такой партнер на поле, ты чувствуешь себя увереннее. Не могу говорить о сроках его восстановления, но надеюсь, что это произойдет как можно быстрее», – сказал Ву.
- В пятницу Барко принял участие в тренировке «Спартака». По словам главного тренера красно-белых Хуана Карлоса Карседо, аргентинский полузащитник может сыграть в ближайшем матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом».
- Игра пройдет в Москве 23 августа и начнется в 20:00 мск.
Источник: РИА «Новости»