Игрок «Спартака» назвал Барко лучшим футболистом в РПЛ

Защитник «Спартака» Кристофер Ву высказался о полузащитнике команды Эсекьеле Барко, восстанавливающегося после повреждения.

Аргентинец пропустил последние 2 матча красно-белых.

«Надеюсь, он восстановится как можно быстрее, потому что такие футболисты нам нужны. На мой взгляд, Барко – лучший футболист во всей лиге. Когда такой партнер на поле, ты чувствуешь себя увереннее. Не могу говорить о сроках его восстановления, но надеюсь, что это произойдет как можно быстрее», – сказал Ву.