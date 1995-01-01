Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    2 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    3 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    Шкурин: «Знаю, что Гончаренко верит в меня и хочет чтобы я давал результат»

    Новичок ЦСКА Илья Шкурин поделился впечатлениями после первой тренировки с армейцами.

    «После длительного переезда из Минска в Москву, перелeта в Испанию и дороги до Кампоамора, немного утомился. Провели одну тренировку, первый день на сборах всегда такой втягивающий. Завтра начнeтся основная работа, посмотрим.

    Успел ли познакомиться с кем-то из ребят? Только по телевизору был знаком, заочно, видел игры, а так пока особо не было времени на знакомство. Гончаренко пока никаких напутственных слов не говорил, но я знаю, что он верит в меня и хочет чтобы я давал результат», – сказал 20-летний белорус.

    • ЦСКА купил Шкурина за 500 тысяч евро и заключил с ним контракт до лета 2024 года.
    • В сезоне-2019 нападающий выступал за «Энергетик-БГУ». Он забил 19 голов и отдал семь результативных передач в 26 матчах чемпионата Белоруссии, став лучшим бомбардиром лиги.

    Источник: YouTube-канал ЦСКА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:43
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11160

      vladimir-7 1 час назад

      Илья, вот это ты должен помнить всегда, когда будешь играть в основной
      команде ПФК ЦСКА.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106853
    #2
    Chernyi Lis
    81412
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75148
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru