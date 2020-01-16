Шкурин: «Знаю, что Гончаренко верит в меня и хочет чтобы я давал результат»

Новичок ЦСКА Илья Шкурин поделился впечатлениями после первой тренировки с армейцами.

«После длительного переезда из Минска в Москву, перелeта в Испанию и дороги до Кампоамора, немного утомился. Провели одну тренировку, первый день на сборах всегда такой втягивающий. Завтра начнeтся основная работа, посмотрим.

Успел ли познакомиться с кем-то из ребят? Только по телевизору был знаком, заочно, видел игры, а так пока особо не было времени на знакомство. Гончаренко пока никаких напутственных слов не говорил, но я знаю, что он верит в меня и хочет чтобы я давал результат», – сказал 20-летний белорус.