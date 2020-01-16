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  • Шкурин: «Знаю, что Гончаренко верит в меня и хочет чтобы я давал результат»

Шкурин: «Знаю, что Гончаренко верит в меня и хочет чтобы я давал результат»

16 января 2020, 06:43
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Новичок ЦСКА Илья Шкурин поделился впечатлениями после первой тренировки с армейцами.

«После длительного переезда из Минска в Москву, перелeта в Испанию и дороги до Кампоамора, немного утомился. Провели одну тренировку, первый день на сборах всегда такой втягивающий. Завтра начнeтся основная работа, посмотрим.

Успел ли познакомиться с кем-то из ребят? Только по телевизору был знаком, заочно, видел игры, а так пока особо не было времени на знакомство. Гончаренко пока никаких напутственных слов не говорил, но я знаю, что он верит в меня и хочет чтобы я давал результат», – сказал 20-летний белорус.

  • ЦСКА купил Шкурина за 500 тысяч евро и заключил с ним контракт до лета 2024 года.
  • В сезоне-2019 нападающий выступал за «Энергетик-БГУ». Он забил 19 голов и отдал семь результативных передач в 26 матчах чемпионата Белоруссии, став лучшим бомбардиром лиги.

Источник: YouTube-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Шкурин Илья
Комментарии (1)
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vladimir-7
1579164195
Илья, вот это ты должен помнить всегда, когда будешь играть в основной команде ПФК ЦСКА.
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