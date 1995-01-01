Шкурин: «Знаю, что Гончаренко верит в меня и хочет чтобы я давал результат»

Илья, вот это ты должен помнить всегда, когда будешь играть в основной
команде ПФК ЦСКА.
Новичок ЦСКА Илья Шкурин поделился впечатлениями после первой тренировки с армейцами.
«После длительного переезда из Минска в Москву, перелeта в Испанию и дороги до Кампоамора, немного утомился. Провели одну тренировку, первый день на сборах всегда такой втягивающий. Завтра начнeтся основная работа, посмотрим.
Успел ли познакомиться с кем-то из ребят? Только по телевизору был знаком, заочно, видел игры, а так пока особо не было времени на знакомство. Гончаренко пока никаких напутственных слов не говорил, но я знаю, что он верит в меня и хочет чтобы я давал результат», – сказал 20-летний белорус.
- ЦСКА купил Шкурина за 500 тысяч евро и заключил с ним контракт до лета 2024 года.
- В сезоне-2019 нападающий выступал за «Энергетик-БГУ». Он забил 19 голов и отдал семь результативных передач в 26 матчах чемпионата Белоруссии, став лучшим бомбардиром лиги.