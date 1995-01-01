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    Фарфан присоединился к «Локомотиву» на сборе в Испании

    «Локомотив» провел второй день на тренировочном сборе в Испании.

    Как сообщает пресс-служба клуба, утром в расположение «Локомотива» прилетел Джефферсон Фарфан, который проходит вместе с командой финальный этап восстановления после травмы, полученной в расположении сборной Перу в июне 2019 года.

    Кроме того, индивидуально тренировались Борис Ротенберг, который также восстанавливается после повреждения, и Маринато Гилерме, прилетевший в Испанию позже остальных из-за задержки рейса из Бразилии.

    Фарфан, Жоау Мариу и Ротенберг полетели с «Локомотивом» на сбор в Испанию

    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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