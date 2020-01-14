Фарфан, Жоау Мариу и Ротенберг полетели с «Локомотивом» на сбор в Испанию

«Локомотив» прибыл в Испанию, где пройдут тренировочные сборы команды.
Ко второй части сезона будут готовиться 29 футболистов.
Вратари: Гилерме, Коченков, Медведев.
Защитники: Лысов, Чорлука, Хеведес, Кверквелия, Магкеев, Идову, Живоглядов, Мурило, Ротенберг.
Полузащитники: Рыбус, Игнатьев, Баринов, Куликов, Крыховяк, Дорофеев, Мухин, Антон Миранчук, Жоау Мариу, Тугарев, Алексей Миранчук, Коломейцев, Рыбчинский, Фарфан.
Нападающие: Жемалетдинов, Эдер, Смолов.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Локомотива»