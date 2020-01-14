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  • Фарфан, Жоау Мариу и Ротенберг полетели с «Локомотивом» на сбор в Испанию

Фарфан, Жоау Мариу и Ротенберг полетели с «Локомотивом» на сбор в Испанию

14 января 2020, 17:21
9

«Локомотив» прибыл в Испанию, где пройдут тренировочные сборы команды.

Ко второй части сезона будут готовиться 29 футболистов.

Вратари: Гилерме, Коченков, Медведев.

Защитники: Лысов, Чорлука, Хеведес, Кверквелия, Магкеев, Идову, Живоглядов, Мурило, Ротенберг.

Полузащитники: Рыбус, Игнатьев, Баринов, Куликов, Крыховяк, Дорофеев, Мухин, Антон Миранчук, Жоау Мариу, Тугарев, Алексей Миранчук, Коломейцев, Рыбчинский, Фарфан.

Нападающие: Жемалетдинов, Эдер, Смолов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ротенберг Борис Фарфан Джефферсон Мариу Жоау
Комментарии (9)
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altezzik
1579012824
Боря еще "живой" что ли...
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Олег1204
1579018744
Позорище, выкормыш ничего из себя не предстовляет, только за счёт папика ещё числится в командах
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daqo23
1579021077
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Из Твери Леха
1579022029
Хотел бы я посмотреть на матч Россия-Финляндия в Питере, где Боря будет в стартовом составе)))
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Давид59
1579029094
Это только у нас в стране такое возможно. Боря - суперстар!!!
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Nintendo8800
1579069103
все кто хаят ротенберга балбесы я думаю он будет в структуре клуба через год два и там мы его увидим во всей красе
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