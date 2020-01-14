Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    2 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    3 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака

    Фарфан, Жоау Мариу и Ротенберг полетели с «Локомотивом» на сбор в Испанию

    «Локомотив» прибыл в Испанию, где пройдут тренировочные сборы команды.

    Ко второй части сезона будут готовиться 29 футболистов.

    Вратари: Гилерме, Коченков, Медведев.

    Защитники: Лысов, Чорлука, Хеведес, Кверквелия, Магкеев, Идову, Живоглядов, Мурило, Ротенберг.

    Полузащитники: Рыбус, Игнатьев, Баринов, Куликов, Крыховяк, Дорофеев, Мухин, Антон Миранчук, Жоау Мариу, Тугарев, Алексей Миранчук, Коломейцев, Рыбчинский, Фарфан.

    Нападающие: Жемалетдинов, Эдер, Смолов.

    Источник: твиттер «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.01.2020 17:21
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +289

      Nintendo8800 15 января, 09:18

      все кто хаят ротенберга балбесы
      я думаю он будет в структуре клуба через год два и там мы его увидим во всей красе

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1510

      Давид59 14 января, 22:11

      Это только у нас в стране такое возможно. Боря - суперстар!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1055

      Из Твери Леха 14 января, 20:13

      Хотел бы я посмотреть на матч Россия-Финляндия в Питере, где Боря будет в стартовом составе)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -9

      daqo23 14 января, 19:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Стартует Australian Open-2020! Только качественные прогнозы на теннис. Матчи с фиксироваными исходами. Для новичков скидка на первую покупку 35%(при оплате нужно указать в комментарии бонус-код FD35). Сайт - tgtennis.com

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8101

      parevg > daqo23 14 января, 20:07

      Когда тебя в ад заберут? достал своим спамом.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +391

      Олег1204 14 января, 19:19

      Позорище, выкормыш ничего из себя не предстовляет, только за счёт папика ещё числится в командах

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1220

      altezzik 14 января, 17:40

      Боря еще "живой" что ли...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +493

      SanInstructor > altezzik 14 января, 17:51

      а он как Ленин

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1024

      Etiainen > altezzik 14 января, 18:46

      без Бори нельзя сборы проводить)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8101

      parevg > altezzik 14 января, 18:59

      Боря самый выгодный игрок Локо, пришел бесплатно, ЗП не получает, а за то, что он в составе числится, еще и родственники приплачивают.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15383

      DOCTOR PENALTY > parevg 14 января, 19:43

      Да, ты прав - это самое дорогое приобретение Локо. Многие мечтают так "усилиться".

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106853
    #2
    Chernyi Lis
    81412
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    75148
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru