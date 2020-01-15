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    Тедеско: «На сборах Айртон удивил больше всех. Не ожидали, что из отпуска он вернется блондином»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о том, как проходят сборы в ОАЭ.

    «После первого дня сборов сложно что-то говорить о команде и ее состоянии. Основная задача – адаптация к работе, привыкнуть к полю и мячу. Айртон удивил больше всех, да, не ожидали, что из отпуска он вернется блондином», – сказал Тедеско.

    • «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 22 очками.
    • Ближайший официальный матч – 29 февраля против «Динамо».
    • Первый зимний сбор «Спартака» проходит в ОАЭ.

    Тедеско: «Спартак» не играет товарищеские матчи, потому что на тренировках легче контролировать нагрузку»


    Источник: Ютуб-канал «Спартака»

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    15.01.2020 14:45
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2604

      АртурZaСМ 6 часов назад

      "Привыкнуть к полю и мячу..." такое вы можете сказать обо мне, а для этих ногомячей это работа их профессия, за которую они получают огромное бабло. Они должны хорошо работать с мячом если их разбудить по среди ночи и отправить в полусонном состоянии играть на поле.

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      Рейтинг: +1283

      solodealer 21 час назад

      Боже, избавь на от всех этих дилетантов и случайных людей во власти, правительстве и ФУТБОЛЕ!
      КАКАЯ ОПЯТЬ НАХРЕН "АДАПТАЦИЯ К ПОЛЮ И МЯЧУ"????
      У этих тренеров и футболистов за время отпуска МОЗГИ, ЧТО ЛИ ПЕРЕСАЖИВАЮТ???
      То "наши" при переходе за кордон начинают "адаптироваться"..НА ПРОТЯЖЕНИИ МЕСЯЦЕВ, то после выходя из отпуска...ЗАНОВО ХОДИТЬ ПО ПОЛЮ ЗА МЯЧОМ УЧАТСЯ...
      Как же, б...л...я...д...., ИБРАГИМОВИЧ В СВОИ НЕПОЛНЫЕ 140 ЛЕТ, МЕНЯЯ УЖЕ 25-Й ТОП-КЛУБ С ПЕРВЫХ МИНУТ СТАНОВИТСЯ КЛЮЧЕВЫМ ИГРОКОМ ОСНОВЫ И ГОЛЫ ЗАБИВАЕТ...НА ВСЕХ КОНТИНЕНТАХ И ПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕ????!!!

      1
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      Рейтинг: +11216

      vka1970 > solodealer 20 часов назад

      Прочитай конспекты Бескова или Лобановского и успокойся если простых вещей не понимаешь.И не надо втюхивать в свой бред Ибрагимовича,в пример которого ты приводишь.Даже Рональдо и Марадона после паузы в чемпионатах набирали лишний вес, а уж наши игруны далеко не вышеперечисленные звёзды.
      И кстати "адаптация к полю и мячу" включает в себя не только то, что написано.На сарае тоже йух написано,но как известно написанное с наполнением часто не совпадают.

      4
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      Рейтинг: +21491

      oyabun 22 часа назад

      Вот бы он еще и игрой на поле удивлял. В хорошем смысле ))

      4
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      Рейтинг: +1916

      Борат 22 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      это тот которого ребров со штангой перепутал и засос ему на шею лупанул???

      вот умора!

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