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  • Тедеско: «На сборах Айртон удивил больше всех. Не ожидали, что из отпуска он вернется блондином»

Тедеско: «На сборах Айртон удивил больше всех. Не ожидали, что из отпуска он вернется блондином»

15 января 2020, 14:45
3

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о том, как проходят сборы в ОАЭ.

«После первого дня сборов сложно что-то говорить о команде и ее состоянии. Основная задача – адаптация к работе, привыкнуть к полю и мячу. Айртон удивил больше всех, да, не ожидали, что из отпуска он вернется блондином», – сказал Тедеско.

  • «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 22 очками.
  • Ближайший официальный матч – 29 февраля против «Динамо».
  • Первый зимний сбор «Спартака» проходит в ОАЭ.

Тедеско: «Спартак» не играет товарищеские матчи, потому что на тренировках легче контролировать нагрузку»


Источник: Ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Айртон Тедеско Доменико
Комментарии (3)
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oyabun
1579090405
Вот бы он еще и игрой на поле удивлял. В хорошем смысле ))
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АртурZaСМ
1579147525
"Привыкнуть к полю и мячу..." такое вы можете сказать обо мне, а для этих ногомячей это работа их профессия, за которую они получают огромное бабло. Они должны хорошо работать с мячом если их разбудить по среди ночи и отправить в полусонном состоянии играть на поле.
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