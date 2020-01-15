Тедеско: «На сборах Айртон удивил больше всех. Не ожидали, что из отпуска он вернется блондином»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о том, как проходят сборы в ОАЭ.

«После первого дня сборов сложно что-то говорить о команде и ее состоянии. Основная задача – адаптация к работе, привыкнуть к полю и мячу. Айртон удивил больше всех, да, не ожидали, что из отпуска он вернется блондином», – сказал Тедеско.

«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 22 очками.

Ближайший официальный матч – 29 февраля против «Динамо».

Первый зимний сбор «Спартака» проходит в ОАЭ.

Тедеско: «Спартак» не играет товарищеские матчи, потому что на тренировках легче контролировать нагрузку»



