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    Тедеско: «Спартак» не играет товарищеские матчи, потому что на тренировках легче контролировать нагрузку»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему команда не играет товарищеские матчи.

    «Сейчас главное – подтянуть физическое состояние игроков и технику. Считаю, что пауза идет нам во благо, потому что наконец-то мы можем работать так, как мы хотим. Мы не играем товарищеские матчи, потому что, работая только на тренировках, легче контролировать нагрузку.

    Это более предсказуемо, если необходимо пробежать 2 км или сделать 200 метров рывков – команда это делает, что невозможно проконтролировать в игре. Задача первого сбора – набор данных по тренировкам», – сказал Тедеско.

    • «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 22 очками.
    • Ближайший официальный матч – 29 февраля против «Динамо».
    • Первый зимний сбор «Спартака» проходит в ОАЭ.

    Источник: Ютуб-канал «Спартака»

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    15.01.2020 13:55
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1653

      playsh 19 часов назад

      Ребята,каждый из Вас по-своему прав,но решение всё равно принимать тренеру.Он команду изнутри лучше видеть должен.Например,Бесков и Лобановский товарищеским матчам предпочитали двусторонние игры между основой,дублем,молодёжкой и постоянно тусовали составы в различных вариантах,тем самым открывали новые удачные связки и наигрывали их.
      Так что предлагаю тренеру самому порешать,как ему работать,а нам с Вами верить и надеяться на него.Будет лес и будут зайцы.Удачи нам всем,Спартачи.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +1283

      solodealer 21 час назад

      ВАУ!!!!!!
      ОТКРЫТИЕ ГОДА!!!
      А что..во время товарищеской игры тренер уже не способен отдать приказ нарастить темп или наоборот - "снизить обороты"???
      Мудак! ТОВАРИЩЕСКИЕ ИГРЫ И ПРИДУМАНЫ ПОТОМУ, ЧТО В НИХ ПРОСТО ВСЁ КОНТРОЛИРОВАТЬ! Нет "зависимости" от результата!
      Отменяёте в театрах репетиции..УСТАНУТ ЖЕ АКТЁРЫ...Сразу - на большую сцену!
      А понимание на поле между игроками в командах Тедески репетируется за карточным столов в покере?

      0
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      ...
      Рейтинг: +22630

      gol_kak_sokol > solodealer 20 часов назад

      Тебе пора в школу тренеров идти преподавать.

      3
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      ...
      Рейтинг: +11216

      vka1970 > solodealer 20 часов назад

      Самое интересное, что у всех кого ты перечислил присутствуют так называемые тренировки.И Тедеско против них вроде ни чего не имеет если ума не хватает что то понять.Он против бесцельного пинания мяча где выкладываться не надо, а это две большие разницы.Одно дело играть чисто на интерес (Товарищеские матчи), а другое когда на кону что то есть.(деньги, престиж)Те же международные турниры или турниры российские дают такую возможность и позволяют раскрыть потенциал игрока приближённый к реальности в отличии от товарищеского матча где те же игроки не будут рвать шопу чтобы выиграть любой ценой.И это кстати не отменяет обычных тренировок ни как.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +21491

      oyabun 22 часа назад

      Однако через 2 недели уже игра с Ростовом.

      3
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      ...
      Рейтинг: +7035

      derrik2000 > oyabun 19 часов назад

      Вот и посмотрим, правильно ли поступает Тедеско, стопроцентно на 1-м сборе сосредоточившись только на силовой подготовке и тренировке выносливости.
      Я, например, не знаю, как в ведущих чемпионатах Европы, в т. ч. Германии, поступают. А он-то оттедова! ))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7035

      derrik2000 22 часа назад

      Ну, чё?
      Всё правильно.
      Первые сборы только для набирания физической формы.
      А уж 2-е и 3-и - для физической подготовки и постановки игры.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1146

      alarm 23 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      со спартагом никто лишний раз играть не хочет, поскольку там одни геи)

      -6
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      ...
      Рейтинг: +974

      serhio80 > alarm 23 часа назад

      угу, написал пид.ербужец)

      3
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      Рейтинг: +22630

      gol_kak_sokol > alarm 23 часа назад

      ОУКБ

      1
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      Рейтинг: +673

      Hektor 84 > alarm 22 часа назад

      Они тебя по ходу отодрали когда то, что ни как о них не забываешь.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1653

      playsh > alarm 21 час назад

      Тяв-тяв-тяв...

      1
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