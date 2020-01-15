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  • Тедеско: «Спартак» не играет товарищеские матчи, потому что на тренировках легче контролировать нагрузку»

Тедеско: «Спартак» не играет товарищеские матчи, потому что на тренировках легче контролировать нагрузку»

15 января 2020, 13:55
8

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему команда не играет товарищеские матчи.

«Сейчас главное – подтянуть физическое состояние игроков и технику. Считаю, что пауза идет нам во благо, потому что наконец-то мы можем работать так, как мы хотим. Мы не играем товарищеские матчи, потому что, работая только на тренировках, легче контролировать нагрузку.

Это более предсказуемо, если необходимо пробежать 2 км или сделать 200 метров рывков – команда это делает, что невозможно проконтролировать в игре. Задача первого сбора – набор данных по тренировкам», – сказал Тедеско.

  • «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 22 очками.
  • Ближайший официальный матч – 29 февраля против «Динамо».
  • Первый зимний сбор «Спартака» проходит в ОАЭ.

Источник: Ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (8)
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derrik2000
1579089127
Ну, чё? Всё правильно. Первые сборы только для набирания физической формы. А уж 2-е и 3-и - для физической подготовки и постановки игры.
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oyabun
1579090506
Однако через 2 недели уже игра с Ростовом.
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Plyash
1579101515
Ребята,каждый из Вас по-своему прав,но решение всё равно принимать тренеру.Он команду изнутри лучше видеть должен.Например,Бесков и Лобановский товарищеским матчам предпочитали двусторонние игры между основой,дублем,молодёжкой и постоянно тусовали составы в различных вариантах,тем самым открывали новые удачные связки и наигрывали их. Так что предлагаю тренеру самому порешать,как ему работать,а нам с Вами верить и надеяться на него.Будет лес и будут зайцы.Удачи нам всем,Спартачи.
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