Тедеско: «Спартак» не играет товарищеские матчи, потому что на тренировках легче контролировать нагрузку»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему команда не играет товарищеские матчи.
«Сейчас главное – подтянуть физическое состояние игроков и технику. Считаю, что пауза идет нам во благо, потому что наконец-то мы можем работать так, как мы хотим. Мы не играем товарищеские матчи, потому что, работая только на тренировках, легче контролировать нагрузку.
Это более предсказуемо, если необходимо пробежать 2 км или сделать 200 метров рывков – команда это делает, что невозможно проконтролировать в игре. Задача первого сбора – набор данных по тренировкам», – сказал Тедеско.
- «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ с 22 очками.
- Ближайший официальный матч – 29 февраля против «Динамо».
- Первый зимний сбор «Спартака» проходит в ОАЭ.
Источник: Ютуб-канал «Спартака»