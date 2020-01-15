Тедеско: «Спартак» не играет товарищеские матчи, потому что на тренировках легче контролировать нагрузку»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, почему команда не играет товарищеские матчи.

«Сейчас главное – подтянуть физическое состояние игроков и технику. Считаю, что пауза идет нам во благо, потому что наконец-то мы можем работать так, как мы хотим. Мы не играем товарищеские матчи, потому что, работая только на тренировках, легче контролировать нагрузку.

Это более предсказуемо, если необходимо пробежать 2 км или сделать 200 метров рывков – команда это делает, что невозможно проконтролировать в игре. Задача первого сбора – набор данных по тренировкам», – сказал Тедеско.