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    Тухель: «Почти уверены, что Бернат, Маркиньос и Менье не сыграют с «Монако»

    Защитники «ПСЖ» Хуан Бернат, Маркиньос и Тома Менье не примут участие в перенесенном матче 15-го тура Лиги 1 с «Монако».

    «Мы почти уверены, что Бернат, Маркиньос и Менье не сыграют. Ничего серьезного, но мы осторожны и сейчас не время рисковать. Это нормально, когда после напряженного матча сталкиваешься с мышечными проблемами. Все остальные игроки будут доступны в обычном режиме», – сказал главный тренер парижан Томас Тухель, передает «Р-Спорт» со ссылкой на AFP.

    • Матч пройдет в среду, начало – в 23:00 мск.
    • В воскресенье «ПСЖ» сыграл вничью с «Монако» (3:3) в матче 20-го тура Лиги 1.
    • «ПСЖ» опережает «Монако» на 17 очков.

    Источник: «Р-Спорт»

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    14.01.2020 16:55
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