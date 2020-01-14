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  • Тухель: «Почти уверены, что Бернат, Маркиньос и Менье не сыграют с «Монако»

Тухель: «Почти уверены, что Бернат, Маркиньос и Менье не сыграют с «Монако»

14 января 2020, 16:55

Защитники «ПСЖ» Хуан Бернат, Маркиньос и Тома Менье не примут участие в перенесенном матче 15-го тура Лиги 1 с «Монако».

«Мы почти уверены, что Бернат, Маркиньос и Менье не сыграют. Ничего серьезного, но мы осторожны и сейчас не время рисковать. Это нормально, когда после напряженного матча сталкиваешься с мышечными проблемами. Все остальные игроки будут доступны в обычном режиме», – сказал главный тренер парижан Томас Тухель, передает «Р-Спорт» со ссылкой на AFP.

  • Матч пройдет в среду, начало – в 23:00 мск.
  • В воскресенье «ПСЖ» сыграл вничью с «Монако» (3:3) в матче 20-го тура Лиги 1.
  • «ПСЖ» опережает «Монако» на 17 очков.

Источник: «Р-Спорт»
Франция. Лига 1 ПСЖ Монако Бернат Хуан Менье Тома Маркиньос Тухель Томас
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