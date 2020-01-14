Тухель: «Почти уверены, что Бернат, Маркиньос и Менье не сыграют с «Монако»

Защитники «ПСЖ» Хуан Бернат, Маркиньос и Тома Менье не примут участие в перенесенном матче 15-го тура Лиги 1 с «Монако».

«Мы почти уверены, что Бернат, Маркиньос и Менье не сыграют. Ничего серьезного, но мы осторожны и сейчас не время рисковать. Это нормально, когда после напряженного матча сталкиваешься с мышечными проблемами. Все остальные игроки будут доступны в обычном режиме», – сказал главный тренер парижан Томас Тухель, передает «Р-Спорт» со ссылкой на AFP.