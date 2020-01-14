Карпин: «Мог ли возглавить «Спартак»? 100 процентов нет, потому что хотел остаться в «Ростове»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью ютуб-каналу «КраСава» ответил на вопрос о возможном назначении в «Спартак» после ухода Массимо Карреры.

– До Кононова вас хотели назначить главным тренером «Спартака». Реально могли возглавить?

– Не я же принимаю решения. Реально я бы не возглавил «Спартак», 100%. Потому что я хотел остаться в «Ростове», – сказал Карпин.