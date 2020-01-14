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    Карпин: «Мог ли возглавить «Спартак»? 100 процентов нет, потому что хотел остаться в «Ростове»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью ютуб-каналу «КраСава» ответил на вопрос о возможном назначении в «Спартак» после ухода Массимо Карреры.

    – До Кононова вас хотели назначить главным тренером «Спартака». Реально могли возглавить?

    – Не я же принимаю решения. Реально я бы не возглавил «Спартак», 100%. Потому что я хотел остаться в «Ростове», – сказал Карпин.

    • Карпин возглавлял «Спартак» в 2009-2012 и 2012-2014 годах.
    • При нем команда дважды завоевала серебро чемпионата России.
    • Осенью 2018 года после увольнения Карреры с поста главного тренера «Спартак» возглавил Олег Кононов.

    Источник: Ютуб-канал «КраСава»

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    14.01.2020 13:21
    Комментарии3
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      Рейтинг: +36708

      portero 14 января, 18:46

      Валера удачи!
      но нужен результат по окончании сезона... еврокубки и призовое место.....

      2
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    • ...
      Рейтинг: +47

      Волька 14 января, 13:44

      Не дай бог этому бездарю вернуться

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5917

      ilichkadr 14 января, 13:30

      Два раза в одну реку не входят, поскольку это будет совсем другая вода и другая река. При Федуне вода и река осталась прежней.

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