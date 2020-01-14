Карпин: «Мог ли возглавить «Спартак»? 100 процентов нет, потому что хотел остаться в «Ростове»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью ютуб-каналу «КраСава» ответил на вопрос о возможном назначении в «Спартак» после ухода Массимо Карреры.
– До Кононова вас хотели назначить главным тренером «Спартака». Реально могли возглавить?
– Не я же принимаю решения. Реально я бы не возглавил «Спартак», 100%. Потому что я хотел остаться в «Ростове», – сказал Карпин.
- Карпин возглавлял «Спартак» в 2009-2012 и 2012-2014 годах.
- При нем команда дважды завоевала серебро чемпионата России.
- Осенью 2018 года после увольнения Карреры с поста главного тренера «Спартак» возглавил Олег Кононов.
Источник: Ютуб-канал «КраСава»