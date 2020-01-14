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  • Карпин: «Мог ли возглавить «Спартак»? 100 процентов нет, потому что хотел остаться в «Ростове»

Карпин: «Мог ли возглавить «Спартак»? 100 процентов нет, потому что хотел остаться в «Ростове»

14 января 2020, 13:21
3

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в интервью ютуб-каналу «КраСава» ответил на вопрос о возможном назначении в «Спартак» после ухода Массимо Карреры.

– До Кононова вас хотели назначить главным тренером «Спартака». Реально могли возглавить?

– Не я же принимаю решения. Реально я бы не возглавил «Спартак», 100%. Потому что я хотел остаться в «Ростове», – сказал Карпин.

  • Карпин возглавлял «Спартак» в 2009-2012 и 2012-2014 годах.
  • При нем команда дважды завоевала серебро чемпионата России.
  • Осенью 2018 года после увольнения Карреры с поста главного тренера «Спартак» возглавил Олег Кононов.

Источник: Ютуб-канал «КраСава»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Кононов Олег Карпин Валерий
Комментарии (3)
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ilichkadr
1578997847
Два раза в одну реку не входят, поскольку это будет совсем другая вода и другая река. При Федуне вода и река осталась прежней.
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Волька
1578998670
Не дай бог этому бездарю вернуться
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portero
1579016816
Валера удачи! но нужен результат по окончании сезона... еврокубки и призовое место.....
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