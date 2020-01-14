«Ливерпуль» отказался отдавать Шакири в аренду «Роме»

«Рома» не смогла арендовать полузащитника «Ливерпуля» Джердана Шакири.
Английский клуб отказался расставаться с футболистом из Швейцарии.
Из-за травмы 20-летнего хавбека Николо Дзаньоло «Рома» ищет замену на трансферном рынке.
В шорт-лист римлян входят Маттео Политано из «Интера», Сусо из «Милана» и Родриго де Пауль из «Удинезе» .
Из всех вариантов Политано – приоритетный, так как Маттео – воспитанник «Ромы».
- В этом сезоне Шакири сыграл в 10 матчах за «Ливерпуль».
- Его контракт рассчитан до июня 2023 года.
Источник: Твиттер журналиста Фабрицио Романо
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