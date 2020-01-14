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«Ливерпуль» отказался отдавать Шакири в аренду «Роме»

14 января 2020, 06:48

«Рома» не смогла арендовать полузащитника «Ливерпуля» Джердана Шакири.

Английский клуб отказался расставаться с футболистом из Швейцарии.

Из-за травмы 20-летнего хавбека Николо Дзаньоло «Рома» ищет замену на трансферном рынке.

В шорт-лист римлян входят Маттео Политано из «Интера», Сусо из «Милана» и Родриго де Пауль из «Удинезе» .

Из всех вариантов Политано – приоритетный, так как Маттео – воспитанник «Ромы».

  • В этом сезоне Шакири сыграл в 10 матчах за «Ливерпуль».
  • Его контракт рассчитан до июня 2023 года.

Источник: Твиттер журналиста Фабрицио Романо

Итальянский журналист Sky Sports, аудитория твиттера 537 тысяч человек.

Италия. Серия А Ливерпуль Рома Шакири Джердан Политано Маттео
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