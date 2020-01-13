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  • Агент: «ЦСКА заплатил за Шкурина 500 тысяч евро? Цифры не соответствуют действительности»

Агент: «ЦСКА заплатил за Шкурина 500 тысяч евро? Цифры не соответствуют действительности»

13 января 2020, 22:30

Валерий Исаев, агент новичка ЦСКА Ильи Шкурина, отказался давать конкретные ответы на вопросы о стоимости трансфера своего клиента.

– «Динамо» выкупило Шкурина у «Энергетика-БГУ» за 95 тысяч евро, а ЦСКА заплатит брестчанам 500 тысяч евро. Эти данные правдивы?

– Обе цифры не соответствуют действительности. «Динамо» не должно было выкупать Шкурина у «Энергетика». Компенсация за Илью с учетом его зарплаты – совсем маленькая. Полученная сейчас сумма – больше. Но, еще раз, недовольных сторон в этом переходе нет.

– Эти цифры завышены или занижены?

– Вот скажите, кто обижен в этом переходе? Обсуждая ранее сотрудничество с брестским «Динамо», мы сразу определили: нас интересуют свободные и комфортные условия для игрока. Мы не лезем в переговоры «Динамо» с новым клубом. Мы, наоборот, заинтересованы, чтобы трансферная стоимость белорусских футболистов была достойной, и клубы пополняли свои бюджеты.

Это не дело, сегодня все в Беларуси ищут бесплатных игроков. Мы сами довели эту ситуацию до абсурда. В данном переходе брестское «Динамо» с первых дней сотрудничества повело себя разумно и получило более чем достойное вознаграждение.

  • В сезоне-2019 Шкурин выступал за «Энергетик-БГУ». Форвард забил 19 голов и отдал семь результативных передач в 26 матчах чемпионата Белоруссии, став лучшим бомбардиром лиги.

Агент Шкурина: «Илья де-факто был игроком брестского «Динамо» с лета 2019-го. «Энергетик-БГУ» не владел правами на него»

Агент Шкурина: «Гончаренко сказал, что сегодня Илья – игрок основной заявки ЦСКА»

Источник: Tribuna.com
Россия. Премьер-лига ЦСКА Шкурин Илья
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