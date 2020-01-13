Агент Шкурина: «Илья де-факто был игроком брестского «Динамо» с лета 2019-го. «Энергетик-БГУ» не владел правами на него»

Агент Валерий Исаев, представляющий интересы форварда ЦСКА Ильи Шкурина, рассказал, почему игрок оказался в брестском «Динамо».

– После того, как ЦСКА объявил о подписании контракта с Ильей Шкуриным, ваш телефон стал разрываться от звонков?

– Я знал о переходе уже в конце декабря. Руководство ЦСКА изначально решило дать эту новость на своем сайте, после завершения технических процедур, связанных с переходом. Клуб сделал это, когда все нюансы были улажены. Правда, в тот день я все равно испытал сильные эмоции. Понятное дело, после публикации новости на сайте ЦСКА и мой телефон, и телефон Ильи разрывались. Илья не хотел давать никаких комментариев, как говорят в одной стране, имеет-таки право.

– Самая большая загадка этого трансфера: зачем перед переходом в ЦСКА Илья перебрался в брестское «Динамо»?

– Здесь нет никаких тайн, наоборот – все очень просто. Я являюсь агентом Ильи. Моя задача – уменьшить количество факторов, которые могли бы негативно повлиять на развитие карьеры футболиста. Согласно устным договоренностям агента, игрока и клубов Илья де-факто был игроком брестского «Динамо» с лета 2019-го, де-юре стал им в декабре. «Энергетик-БГУ» не владел правами на игрока.

Давайте начнем еще с «Витебска». Мне не хотелось, чтобы повторилась ситуация, которая в прошлое межсезонье случилась с Кириллом Печениным. Ему нужно было уходить в момент, когда парня хотели выкупить за серьезную сумму. Мы имели устную договоренность с «Витебском» – клуб не будет чинить препятствий в случае хорошего предложения. Правда, эта договоренность была нарушена.

Кому это пошло на пользу? На мой взгляд, никому. Мы предложили «Витебску» заключить контракт со Шкуриным на любой срок, но с прописанной суммой отступных – 100 тысяч долларов. На словах сказали, что если будет предложение на большую сумму, то никто не станет этому препятствовать. Договаривайтесь сами, но не в ущерб переходу игрока. Нам сказали, что готовы подписать контракт только на условиях клуба. После этого мы обсудили ситуацию с Ильей, и он принял решение перейти в «Энергетик-БГУ», выплатив приличнейшую сумму компенсации, на тот момент равную 40 тысячам у.е.

– Как относиться к информации, что 40 тысяч долларов «Витебску» за Шкурина заплатил Александр Зайцев?

– Деньги на выплату компенсации, рассчитанной согласно регламенту, давал я. Илья вносил сумму в кассу клуба. «Энергетик-БГУ» не заплатил ни копейки за Шкурина, несмотря на то, что парню было 19 лет. Вот это и была моя зона ответственности. Илья специально шел к Анатолию Юревичу. Будем откровенны, если бы не Анатолий Иванович, не было бы ни «Энергетика», ни этих талантливых мальчишек. Я давно знаю этого тренера. И нам не хватит недели, чтобы рассказать об эффективности его методов работы.

Согласно нашим договоренностям, Илья приходил в «Энергетик» на один год. Поэтому клуб не владел трансфером Шкурина и никуда его не продавал. При этом «Энергетик» получит сумму бОльшую, чем положенная компенсация за подготовку игрока.

Не буду скрывать, еще за полгода до окончания контракта Ильи с «Энергетиком» мы начали сотрудничать по нему с брестским «Динамо». В какой форме? Это уже вопросы футболиста, футбольного клуба и агента. Мы не нарушали никаких регламентов, но все вместе добились хорошего результата. Доволен игрок, доволен агент, довольны клубы. Но только те клубы, которые разумно способствовали достижению результата, – сказал Исаев.

В сезоне-2019 Шкурин выступал за «Энергетик-БГУ». Форвард забил 19 голов и отдал семь результативных передач в 26 матчах чемпионата Белоруссии, став лучшим бомбардиром лиги.

ЦСКА объявил о трансфере Шкурина

Агент Шкурина объяснил переход игрока в «Динамо-Брест» и последующую продажу в ЦСКА спустя несколько часов