Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Шкурина: «Илья де-факто был игроком брестского «Динамо» с лета 2019-го. «Энергетик-БГУ» не владел правами на него»

Агент Шкурина: «Илья де-факто был игроком брестского «Динамо» с лета 2019-го. «Энергетик-БГУ» не владел правами на него»

13 января 2020, 15:45

Агент Валерий Исаев, представляющий интересы форварда ЦСКА Ильи Шкурина, рассказал, почему игрок оказался в брестском «Динамо».

– После того, как ЦСКА объявил о подписании контракта с Ильей Шкуриным, ваш телефон стал разрываться от звонков?

– Я знал о переходе уже в конце декабря. Руководство ЦСКА изначально решило дать эту новость на своем сайте, после завершения технических процедур, связанных с переходом. Клуб сделал это, когда все нюансы были улажены. Правда, в тот день я все равно испытал сильные эмоции. Понятное дело, после публикации новости на сайте ЦСКА и мой телефон, и телефон Ильи разрывались. Илья не хотел давать никаких комментариев, как говорят в одной стране, имеет-таки право.

– Самая большая загадка этого трансфера: зачем перед переходом в ЦСКА Илья перебрался в брестское «Динамо»?

– Здесь нет никаких тайн, наоборот – все очень просто. Я являюсь агентом Ильи. Моя задача – уменьшить количество факторов, которые могли бы негативно повлиять на развитие карьеры футболиста. Согласно устным договоренностям агента, игрока и клубов Илья де-факто был игроком брестского «Динамо» с лета 2019-го, де-юре стал им в декабре. «Энергетик-БГУ» не владел правами на игрока.

Давайте начнем еще с «Витебска». Мне не хотелось, чтобы повторилась ситуация, которая в прошлое межсезонье случилась с Кириллом Печениным. Ему нужно было уходить в момент, когда парня хотели выкупить за серьезную сумму. Мы имели устную договоренность с «Витебском» – клуб не будет чинить препятствий в случае хорошего предложения. Правда, эта договоренность была нарушена.

Кому это пошло на пользу? На мой взгляд, никому. Мы предложили «Витебску» заключить контракт со Шкуриным на любой срок, но с прописанной суммой отступных – 100 тысяч долларов. На словах сказали, что если будет предложение на большую сумму, то никто не станет этому препятствовать. Договаривайтесь сами, но не в ущерб переходу игрока. Нам сказали, что готовы подписать контракт только на условиях клуба. После этого мы обсудили ситуацию с Ильей, и он принял решение перейти в «Энергетик-БГУ», выплатив приличнейшую сумму компенсации, на тот момент равную 40 тысячам у.е.

– Как относиться к информации, что 40 тысяч долларов «Витебску» за Шкурина заплатил Александр Зайцев?

– Деньги на выплату компенсации, рассчитанной согласно регламенту, давал я. Илья вносил сумму в кассу клуба. «Энергетик-БГУ» не заплатил ни копейки за Шкурина, несмотря на то, что парню было 19 лет. Вот это и была моя зона ответственности. Илья специально шел к Анатолию Юревичу. Будем откровенны, если бы не Анатолий Иванович, не было бы ни «Энергетика», ни этих талантливых мальчишек. Я давно знаю этого тренера. И нам не хватит недели, чтобы рассказать об эффективности его методов работы.

Согласно нашим договоренностям, Илья приходил в «Энергетик» на один год. Поэтому клуб не владел трансфером Шкурина и никуда его не продавал. При этом «Энергетик» получит сумму бОльшую, чем положенная компенсация за подготовку игрока.

Не буду скрывать, еще за полгода до окончания контракта Ильи с «Энергетиком» мы начали сотрудничать по нему с брестским «Динамо». В какой форме? Это уже вопросы футболиста, футбольного клуба и агента. Мы не нарушали никаких регламентов, но все вместе добились хорошего результата. Доволен игрок, доволен агент, довольны клубы. Но только те клубы, которые разумно способствовали достижению результата, – сказал Исаев.

  • В сезоне-2019 Шкурин выступал за «Энергетик-БГУ». Форвард забил 19 голов и отдал семь результативных передач в 26 матчах чемпионата Белоруссии, став лучшим бомбардиром лиги.

ЦСКА объявил о трансфере Шкурина

Агент Шкурина объяснил переход игрока в «Динамо-Брест» и последующую продажу в ЦСКА спустя несколько часов

Источник: By.tribuna.com
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига ЦСКА Динамо-Брест СКА-1938 Шкурин Илья
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+