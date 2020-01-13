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  • Агент Шкурина: «Гончаренко сказал, что сегодня Илья – игрок основной заявки ЦСКА»

Агент Шкурина: «Гончаренко сказал, что сегодня Илья – игрок основной заявки ЦСКА»

13 января 2020, 16:44
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Валерий Исаев, агент нападающего ЦСКА Ильи Шкурина, рассказал, как на переход белоруса в московский клуб повлиял фактор тренера Виктора Гончаренко.

– Месяца за три-четыре до трансфера мы разговаривали с Ильей о вариантах развития его карьеры. Он говорил: «Еще год мне по-любому нужно провести в чемпионате Беларуси». Потом стали появляться заграничные варианты. На уровне селекционных служб хватало разговоров с различными европейскими клубами. В будущем Илье хотелось уехать именно на Запад. Честно скажу, мне как его менеджеру хочется, чтобы в перспективе он уехал в топ-чемпионат.

Шкурин отлично владеет английским языком. На мой взгляд, у него нет проблем с адаптацией. Возможно, со стороны он выглядит не самым общительным, но скажу вам на своем примере: это проблемы тех, кто завис в прошлом веке и ничего не хочет менять в своем восприятии происходящего вокруг. Поэтому признаюсь, Илья даже не рассматривал вариантов перехода в клуб из нижней части таблицы РПЛ, хотя предложений хватало.

Когда возник вариант с ЦСКА, мы пообщались с Виктором Гончаренко. Затем он попросил номер телефона Ильи. Они поговорили. После этого я набрал Илью. Не знаю, что ему говорил Гончаренко, но Шкурин сказал, что хочет перейти в ЦСКА. Правда, потом с его стороны появились опасения, что он не будет играть.

После этого с Ильей говорили и Гончаренко, и Бабаев, и [руководитель селекционного отдела ЦСКА] Дюков. Они объяснили, что сейчас от него никто не ждет чудес. В ЦСКА видят потенциал Шкурина и в случае чего готовы ждать.

Плюс Виктор Михайлович сказал, что сегодня Шкурин – игрок основной заявки ЦСКА. Кроме того спортивный директор клуба говорил мне о принципах их работы. Новичку команды по-любому дают сыграть шесть матчей, несмотря на возможные ошибки. Если на этом отрезке не получается дать нужное качества, то могут быть и дубли, и аренды», – сказал Исаев.

  • В сезоне-2019 Шкурин выступал за «Энергетик-БГУ». Форвард забил 19 голов и отдал семь результативных передач в 26 матчах чемпионата Белоруссии, став лучшим бомбардиром лиги.

Агент Шкурина: «Илья де-факто был игроком брестского «Динамо» с лета 2019-го. «Энергетик-БГУ» не владел правами на него»

Источник: By.tribuna.com
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига ЦСКА Шкурин Илья Гончаренко Виктор
Комментарии (2)
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InterMilLano1908
1578938148
С такой игрой Чалова он железобетонный игрок основы, надеюсь Чалову это на пользу пойдет
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Elisey13
1578944551
Землякам надо помогать!
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