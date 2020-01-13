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  • Облак: «Серия пенальти – лотерея, в которой «Реал» забивал, а «Атлетико» – нет»

Облак: «Серия пенальти – лотерея, в которой «Реал» забивал, а «Атлетико» – нет»

13 января 2020, 01:41

Вратарь «Атлетико» Ян Облак подвел итоги финального матча за Суперкубок Испании с «Реалом» (0:0, 1:4 по пенальти).

«Атлетико» прекрасно играл на протяжении 90 минут, но ничего не получилось. Серия пенальти – настоящая лотерея, в которой «Реал» забивал, а мы – нет. Теперь нам нужно двигаться дальше.

Фол последней надежды Вальверде? Он сделал это, чтобы Мората не реализовал выход один на один. Чистейшая красная карточка. Он лишил нас явной возможности забить», – отметил Облак.

Суперкубок Испании. «Реал» обыграл «Атлетико» по пенальти

«Реал» выиграл все девять финалов под руководством Зидана

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Атлетико Облак Ян Вальверде Федерико
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