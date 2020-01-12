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    Суперкубок Испании. «Реал» обыграл «Атлетико» по пенальти

    В финале Суперкубка Испании «Реал» оказался сильнее «Атлетико». Команды за 120 минут не смогли забить друг другу. Все решила серия 11-метровых.

    Реал – Атлетико – 0:0 (0:0) (0:0 – доп вр.) (4:1 – по пенальти)

    «Реал»: Куртуа, Рамос, Варан, Карвахаль, Менди, Кроос (Винисиус, 103), Модрич, Каземиро, Иско (Родриго, 60), Вальверде, Йович (Мариано, 83).

    «Атлетико»: Облак, Фелипе, Хименес (Савич, 89), Триппьер, Лоди (Льоренте, 89), Сауль, Эррера (Витоло, 56), Томас, Фелиш (Ариас, 101), Мората, Корреа.

    Предупреждения: Менди, 90; Модрич, 90; Вальверде, 111; Карвахаль – Фелипе, 27; Томас, 74; Корреа, 117.

    Удаление: Вальверде, 116 – нет.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.01.2020 23:41
    Комментарии9
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      Рейтинг: +90

      svetekanet 1 час назад

      Было скучно

      1
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      Рейтинг: +84

      Fraer123 1 час назад

      Реал молодцы , первый трофей зидана,в этом году

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1632

      koli4ka 2 часа назад

      скукотища была,раз три засыпал,спасибо жена на пенальти разбудила...

      2
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      Рейтинг: +1920

      Борат 2 часа назад

      Ох уж эти времена - лишь бы бабла нарубить...
      Лигу чемпионов выигрывают не чемпионы, суперкубки выигрывают какие-то бестрофейники....
      Стыдно за спартак!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +258

      elessar arnor 2 часа назад

      Зидан решает, трофейный тренер

      2
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      Рейтинг: +2039

      SarJr > elessar arnor 2 часа назад

      решил не зидан, а томас и сауль)))

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      Рейтинг: -126

      BARCLAYS_APL > SarJr 2 часа назад

      Я же говорю д а л б а е б если нечего сказать просто молчал бы и все Томас и Сауль п и з д е ц аргумент нашел

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      Рейтинг: +2039

      SarJr > BARCLAYS_APL 2 часа назад

      о, опять ты со своим бредом. ну давай, продолжай. ничего другого ж не умеешь кроме как бред нести

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      Рейтинг: +258

      elessar arnor > SarJr 1 час назад

      через короткое время забудешь об этом, также, как и до этого он брал лч три раза подряд, не в лёгкую конечно, можно вспомнить матч в Турине

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