«Реал» выиграл все девять финалов под руководством Зидана

«Реал» выиграл Суперкубок Испании, обыграв в финальном матче «Атлетико» (0:0, 4:1 по пенальти).

Для «Реала» это был девятый финал при главном тренере Зинедине Зидане. Все девять решающих матчей мадридский клуб выиграл.

В 2016 году «Реал» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

В 2017 году – Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, Суперкубок Испании и клубный чемпионат мира.

В 2018 году «Реал» одержал победу в Лиге чемпионов.

В 2020 году выиграл Суперкубок Испании.

Суперкубок Испании. «Реал» обыграл «Атлетико» по пенальти