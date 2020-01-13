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«Реал» выиграл все девять финалов под руководством Зидана

13 января 2020, 00:22
5

«Реал» выиграл Суперкубок Испании, обыграв в финальном матче «Атлетико» (0:0, 4:1 по пенальти).

Для «Реала» это был девятый финал при главном тренере Зинедине Зидане. Все девять решающих матчей мадридский клуб выиграл.

  • В 2016 году «Реал» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.
  • В 2017 году – Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, Суперкубок Испании и клубный чемпионат мира.
  • В 2018 году «Реал» одержал победу в Лиге чемпионов.
  • В 2020 году выиграл Суперкубок Испании.

Суперкубок Испании. «Реал» обыграл «Атлетико» по пенальти

Источник: ESPN
Испания. Примера Реал Атлетико Зидан Зинедин
Комментарии (5)
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petr69
1578866511
Нет. Зидан далеко не физрук
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Риш
1578888895
2018 г. Реал выиграл еще клубный чемпионат мира
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Brabus71
1578912409
Он вообще в порядке, после того как повёл себя с матерраци было понятно, что в порядке, языком не мелит зря... А как играл *** дух захватывает, весь в игре...
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Plyash
1578951048
Результат фантастический,под стать самому Зидану как великому спортсмену и как прекрасному человеку. Брависимо,Зизу.
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