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    «Реал» выиграл все девять финалов под руководством Зидана

    «Реал» выиграл Суперкубок Испании, обыграв в финальном матче «Атлетико» (0:0, 4:1 по пенальти).

    Для «Реала» это был девятый финал при главном тренере Зинедине Зидане. Все девять решающих матчей мадридский клуб выиграл.

    • В 2016 году «Реал» выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.
    • В 2017 году – Лигу чемпионов, Суперкубок Европы, Суперкубок Испании и клубный чемпионат мира.
    • В 2018 году «Реал» одержал победу в Лиге чемпионов.
    • В 2020 году выиграл Суперкубок Испании.

    Суперкубок Испании. «Реал» обыграл «Атлетико» по пенальти

    Источник: ESPN

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +804

      petr69 1 час назад

      Нет. Зидан далеко не физрук

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