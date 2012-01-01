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    Гвардиола: «Агуэро – лучшая «девятка»? Месси – лучший»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопросы журналистов после победы над «Астон Виллой» (6:1).

    – Серхио Агуэро – лучший форвард в вашей тренерской карьере?

    – Лучший – Месси.

    – Ок, может быть, Агуэро – лучшая «девятка»?

    – Месси – это и «девятка», и «десятка», и 11-й номер, и шестой, и четвертый. Но Агуэро – легенда. Мы гордимся им. Нельзя достичь больших успехов, если не любишь то, что делаешь.

    • Агуэро оформил хет-трик в матче против «Астон Виллы».
    • Это 12-й раз, когда аргентинец забивал по три мяча за матч в АПЛ.
    • Аргентинец превзошел результат экс-нападающего «Ньюкасла» Алана Ширера (11 хет-триков).


    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 22:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15384

      DOCTOR PENALTY 35 минут назад

      А как Зина?... На каком месте?

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