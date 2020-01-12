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Гвардиола: «Агуэро – лучшая «девятка»? Месси – лучший»

12 января 2020, 22:42
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопросы журналистов после победы над «Астон Виллой» (6:1).

– Серхио Агуэро – лучший форвард в вашей тренерской карьере?

– Лучший – Месси.

– Ок, может быть, Агуэро – лучшая «девятка»?

– Месси – это и «девятка», и «десятка», и 11-й номер, и шестой, и четвертый. Но Агуэро – легенда. Мы гордимся им. Нельзя достичь больших успехов, если не любишь то, что делаешь.

  • Агуэро оформил хет-трик в матче против «Астон Виллы».
  • Это 12-й раз, когда аргентинец забивал по три мяча за матч в АПЛ.
  • Аргентинец превзошел результат экс-нападающего «Ньюкасла» Алана Ширера (11 хет-триков).


Источник: The Athletic
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Месси Лионель Агуэро Серхио Гвардиола Хосеп
Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1578859619
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