Гвардиола: «Агуэро – лучшая «девятка»? Месси – лучший»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопросы журналистов после победы над «Астон Виллой» (6:1).

– Серхио Агуэро – лучший форвард в вашей тренерской карьере?

– Лучший – Месси.

– Ок, может быть, Агуэро – лучшая «девятка»?

– Месси – это и «девятка», и «десятка», и 11-й номер, и шестой, и четвертый. Но Агуэро – легенда. Мы гордимся им. Нельзя достичь больших успехов, если не любишь то, что делаешь.

Агуэро оформил хет-трик в матче против «Астон Виллы».

оформил хет-трик в матче против «Астон Виллы». Это 12-й раз, когда аргентинец забивал по три мяча за матч в АПЛ.

Аргентинец превзошел результат экс-нападающего «Ньюкасла» Алана Ширера (11 хет-триков).



