Mundo Deportivo: «Вулверхэмптон» – претендент на Лемара

Полузащитник «Атлетико» Тома Лемар может перейти в «Вулверхэмптон», пишет Mundo Deportivo. Сделка возможна в том числе потому, что агент игрока Жорже Мендеш связан с английским клубом.
Также Лемаром в АПЛ интересуется «Тоттенхэм». Футболист на трансферном рынке стоит 30 миллионов евро.
- Есть информация, что Лемар может оказаться в России.
- В этом сезоне Лемар провел 21 матч за «Атлетико», не отметившись результативными действиями.
- Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне сказал, что Лемар не оправдал ожиданий.
Источник: Mundo Deportivo