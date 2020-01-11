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    Mundo Deportivo: «Вулверхэмптон» – претендент на Лемара

    Полузащитник «Атлетико» Тома Лемар может перейти в «Вулверхэмптон», пишет Mundo Deportivo. Сделка возможна в том числе потому, что агент игрока Жорже Мендеш связан с английским клубом.

    Также Лемаром в АПЛ интересуется «Тоттенхэм». Футболист на трансферном рынке стоит 30 миллионов евро.

    Источник: Mundo Deportivo

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