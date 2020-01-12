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Mundo Deportivo: «Вулверхэмптон» – претендент на Лемара

12 января 2020, 17:41

Полузащитник «Атлетико» Тома Лемар может перейти в «Вулверхэмптон», пишет Mundo Deportivo. Сделка возможна в том числе потому, что агент игрока Жорже Мендеш связан с английским клубом.

Также Лемаром в АПЛ интересуется «Тоттенхэм». Футболист на трансферном рынке стоит 30 миллионов евро.

Источник: Mundo Deportivo
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Атлетико Вулверхэмптон Лемар Тома
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