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    Симеоне: «Лемар не оправдал ожиданий»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал оценку игре вингера Тома Лемара в составе мадридской команды.

    «Факты говорят сами за себя. Это правда, что он не смог достичь того, на что способен. У него есть уникальные качества для нашей команды. Надеюсь, что теперь, когда он восстановился после травмы, наступит важный момент.

    Каждый раз, когда он был доступен, он чаще играл, чем не играл. Его качества всегда впечатляли меня, но он не оправдал ожиданий», – сказал Симеоне.

    • Лемар выступает за «Атлетико» с лета 2018 года.
    • Француз провел 64 матча, в которых забил три гола и сделал шесть ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 30 миллионов евро.

    Источник: AS

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9073

      Cules2013 1 час назад

      набивает цену перед продажей, типо у нас не заиграл, но всё равно он талант

      1
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      Рейтинг: +632

      Aleksandr_1986_Spb_ 2 часа назад

      Это видимо продажа...
      Обычно если тренер верит в игрока, то как правило либо публично не высказывается, либо поддерживает...

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