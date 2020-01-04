Симеоне: «Лемар не оправдал ожиданий»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал оценку игре вингера Тома Лемара в составе мадридской команды.

«Факты говорят сами за себя. Это правда, что он не смог достичь того, на что способен. У него есть уникальные качества для нашей команды. Надеюсь, что теперь, когда он восстановился после травмы, наступит важный момент.

Каждый раз, когда он был доступен, он чаще играл, чем не играл. Его качества всегда впечатляли меня, но он не оправдал ожиданий», – сказал Симеоне.