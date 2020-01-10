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    Тарасов подтвердил, что поедет на сбор с «Рубином»

    Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в инстаграме подтвердил, что «Рубин» пригласил его пройти подготовительный зимний сбор.

    «Я очень ждал своего возвращения в футбол, поэтому завтра улетаю в Казань, чтобы провести с «Рубином» сборы. Мои девочки впервые за долгое время останутся без меня на длительный период», – написал 32-летний футболист.

    • Тарасов выступал за «Локомотив» с 2010 по 2019 год.
    • Прошлым летом хавбек стал свободным агентом.

    Слуцкий подтвердил, что Тарасов поедет на сбор с «Рубином»

    text

    Публикация от text (@tarasov23)

    Источник: Инстаграм Дмитрия Тарасова

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    Сегодня, 08:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +948

      Ганнибал Лектор 20 минут назад

      Девочки уже ждут-не-дождутся, когда ты уедешь. За полгода то задолбал уже их, наверное

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13391

      bset 20 минут назад

      Главное, чтобы теперь команду не перепутал

      0
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