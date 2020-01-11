Тарасов подтвердил, что поедет на сбор с «Рубином»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в инстаграме подтвердил, что «Рубин» пригласил его пройти подготовительный зимний сбор.

«Я очень ждал своего возвращения в футбол, поэтому завтра улетаю в Казань, чтобы провести с «Рубином» сборы. Мои девочки впервые за долгое время останутся без меня на длительный период», – написал 32-летний футболист.

Тарасов выступал за «Локомотив» с 2010 по 2019 год.

Прошлым летом хавбек стал свободным агентом.

Слуцкий подтвердил, что Тарасов поедет на сбор с «Рубином»