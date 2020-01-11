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Тарасов подтвердил, что поедет на сбор с «Рубином»

11 января 2020, 08:17
3

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в инстаграме подтвердил, что «Рубин» пригласил его пройти подготовительный зимний сбор.

«Я очень ждал своего возвращения в футбол, поэтому завтра улетаю в Казань, чтобы провести с «Рубином» сборы. Мои девочки впервые за долгое время останутся без меня на длительный период», – написал 32-летний футболист.

  • Тарасов выступал за «Локомотив» с 2010 по 2019 год.
  • Прошлым летом хавбек стал свободным агентом.

Слуцкий подтвердил, что Тарасов поедет на сбор с «Рубином»

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Публикация от text (@tarasov23)

Источник: Инстаграм Дмитрия Тарасова
Россия. Премьер-лига Рубин Тарасов Дмитрий
Комментарии (3)
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bset
1578725395
Главное, чтобы теперь команду не перепутал
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Ганнибал Лектор
1578725409
Девочки уже ждут-не-дождутся, когда ты уедешь. За полгода то задолбал уже их, наверное
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Рубинище
1578737066
Я "мягко скажем" совсем не разделяю его полит. взглядов, желаю ему поменьше их высказывать и удачи у нас. Хорошую семью создал, наверно многое переосмыслил после локо. года 2в нашем черепашьем РПЛ может вполне поиграть.
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