Черышева включили в заявку «Валенсии» на матч с «Эйбаром»

В 19-м туре Примеры «Валенсия» дома сыграет с «Эйбаром», матч состоится в субботу.

В заявку на матч включен полузащитник Денис Черышев, который не играл с 5 ноября из-за мышечного повреждения передней поверхности бедра.

В этом сезоне россиянин провел в Примере девять матчей, в которых забил гол и отдал ассист.

3 декабря Черышев вернулся к тренировкам в общей группе.

После 18 туров «Валенсия» идет на восьмом месте, отставая от лидирующей «Барселоны» на 11 очков.