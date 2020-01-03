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Черышева включили в заявку «Валенсии» на матч с «Эйбаром»

3 января 2020, 16:32
3

В 19-м туре Примеры «Валенсия» дома сыграет с «Эйбаром», матч состоится в субботу.

В заявку на матч включен полузащитник Денис Черышев, который не играл с 5 ноября из-за мышечного повреждения передней поверхности бедра.

  • В этом сезоне россиянин провел в Примере девять матчей, в которых забил гол и отдал ассист.
  • 3 декабря Черышев вернулся к тренировкам в общей группе.
  • После 18 туров «Валенсия» идет на восьмом месте, отставая от лидирующей «Барселоны» на 11 очков.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Валенсии»
Испания. Примера Валенсия Эйбар Черышев Денис
Комментарии (3)
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Ушат Помоев
1578059109
Удачи если выпустят...!
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Cubinec1989
1578071748
Давненько Ден на поле не рассекал. Хотелось бы посмотреть на его игру и текущее состояние
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