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    Черышева включили в заявку «Валенсии» на матч с «Эйбаром»

    В 19-м туре Примеры «Валенсия» дома сыграет с «Эйбаром», матч состоится в субботу.

    В заявку на матч включен полузащитник Денис Черышев, который не играл с 5 ноября из-за мышечного повреждения передней поверхности бедра.

    • В этом сезоне россиянин провел в Примере девять матчей, в которых забил гол и отдал ассист.
    • 3 декабря Черышев вернулся к тренировкам в общей группе.
    • После 18 туров «Валенсия» идет на восьмом месте, отставая от лидирующей «Барселоны» на 11 очков.

    Источник: твиттер «Валенсии»

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