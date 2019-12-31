Черышева включили в заявку «Валенсии» на матч с «Эйбаром»

Удачи если выпустят...!
В 19-м туре Примеры «Валенсия» дома сыграет с «Эйбаром», матч состоится в субботу.
В заявку на матч включен полузащитник Денис Черышев, который не играл с 5 ноября из-за мышечного повреждения передней поверхности бедра.
- В этом сезоне россиянин провел в Примере девять матчей, в которых забил гол и отдал ассист.
- 3 декабря Черышев вернулся к тренировкам в общей группе.
- После 18 туров «Валенсия» идет на восьмом месте, отставая от лидирующей «Барселоны» на 11 очков.
Convocatoria para el #ValenciaEibar— Valencia CF (@valenciacf) January 3, 2020
Primer partido del año de @LaLiga #Mestalla #AmuntValencia @libertex_europe pic.twitter.com/CbFhCCGl8n