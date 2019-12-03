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    Черышев приступил к тренировкам в общей группе «Валенсии»

    Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев восстановился после травмы.

    Россиянин не играет с 5 ноября из-за мышечного повреждения передней поверхности бедра.

    Сегодня 28-летний футболист вернулся к полноценным тренировкам с командой.

    В текущем сезоне Черышев сыграл 12 матчей в составе «Валенсии», забил два гола и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Официальный твиттер «Валенсии»

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