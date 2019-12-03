Черышев приступил к тренировкам в общей группе «Валенсии»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев восстановился после травмы.
Россиянин не играет с 5 ноября из-за мышечного повреждения передней поверхности бедра.
Сегодня 28-летний футболист вернулся к полноценным тренировкам с командой.
В текущем сезоне Черышев сыграл 12 матчей в составе «Валенсии», забил два гола и сделал одну результативную передачу.
@Cheryshev @Diakhaby_5 vuelven a entrenar con el grupo— Valencia CF (@valenciacf) December 3, 2019
Cada vez queda menos #AmuntValencia pic.twitter.com/gRG2N41neO