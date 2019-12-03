Черышев приступил к тренировкам в общей группе «Валенсии»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев восстановился после травмы.

Россиянин не играет с 5 ноября из-за мышечного повреждения передней поверхности бедра.

Сегодня 28-летний футболист вернулся к полноценным тренировкам с командой.

В текущем сезоне Черышев сыграл 12 матчей в составе «Валенсии», забил два гола и сделал одну результативную передачу.