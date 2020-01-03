Варан: «Стандарты «Реала» выше, чем у любого другого клуба. Не все игроки с этим справляются»

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан полагает, что не всем футболистам под силу выдерживать стандарты клуба. Француз обратил внимание: команда всемирно известна.

«Каждый день о «Реале» говорят в СМИ. Это всемирно известный клуб; все происходящее в нем разносится по всему миру. Внутри команды большое давление. Здесь стандарты выше, чем у любого другого клуба. Не все игроки с этим справляются», – цитирует защитника AS.