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    Варан: «Стандарты «Реала» выше, чем у любого другого клуба. Не все игроки с этим справляются»

    Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан полагает, что не всем футболистам под силу выдерживать стандарты клуба. Француз обратил внимание: команда всемирно известна.

    «Каждый день о «Реале» говорят в СМИ. Это всемирно известный клуб; все происходящее в нем разносится по всему миру. Внутри команды большое давление. Здесь стандарты выше, чем у любого другого клуба. Не все игроки с этим справляются», – цитирует защитника AS.

    • Варан выступает за «Реал» с 2011 года.
    • Игрок четыре раза брал с командой Лигу чемпионов.
    • «Реал» сейчас в Примере идет вторым.

    Источник: AS

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    Сегодня, 00:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +15318

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Даже Роналду не выдержал, сбежал в Ювентус. )))

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