Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Варан: «Стандарты «Реала» выше, чем у любого другого клуба. Не все игроки с этим справляются»

Варан: «Стандарты «Реала» выше, чем у любого другого клуба. Не все игроки с этим справляются»

3 января 2020, 00:15
2

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан полагает, что не всем футболистам под силу выдерживать стандарты клуба. Француз обратил внимание: команда всемирно известна.

«Каждый день о «Реале» говорят в СМИ. Это всемирно известный клуб; все происходящее в нем разносится по всему миру. Внутри команды большое давление. Здесь стандарты выше, чем у любого другого клуба. Не все игроки с этим справляются», – цитирует защитника AS.

  • Варан выступает за «Реал» с 2011 года.
  • Игрок четыре раза брал с командой Лигу чемпионов.
  • «Реал» сейчас в Примере идет вторым.

Источник: AS
Испания. Примера Франция. Лига 1 Реал Варан Рафаэль
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1578001958
Даже Роналду не выдержал, сбежал в Ювентус. )))
Ответить
talgatnurzhanov2006
1578027303
это он типа себя похвалил?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+