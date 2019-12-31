Черчесов – болельщикам: «Надеемся, что и дальше будем радовать вас яркой игрой»

Спасибо за поздравления! Но...яркой игры и не было даже, но есть надежда, что она когда-нибудь появится!
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил болельщиков национальной команды с Новым годом.
«Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 2019 год стал для национальной сборной России успешным — наши парни выполнили задачу и вышли в финальную стадию Евро-2020, матчи которого состоятся в том числе в Санкт-Петербурге. В течение года мы чувствовали вашу поддержку, играли за вас. В 2020 году нас также ждут важные и ответственные матчи. Надеемся и в будущем радовать вас яркой игрой, красивыми голами и работать с полной самоотдачей на футбольном поле. Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и благополучия!» – сказал Черчесов.
- В 2019 году сборная России обеспечила себе участие на Евро-2020.
- Команда сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.