Черчесов – болельщикам: «Надеемся, что и дальше будем радовать вас яркой игрой»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил болельщиков национальной команды с Новым годом.

«Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 2019 год стал для национальной сборной России успешным — наши парни выполнили задачу и вышли в финальную стадию Евро-2020, матчи которого состоятся в том числе в Санкт-Петербурге. В течение года мы чувствовали вашу поддержку, играли за вас. В 2020 году нас также ждут важные и ответственные матчи. Надеемся и в будущем радовать вас яркой игрой, красивыми голами и работать с полной самоотдачей на футбольном поле. Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и благополучия!» – сказал Черчесов.