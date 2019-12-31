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    Черчесов – болельщикам: «Надеемся, что и дальше будем радовать вас яркой игрой»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил болельщиков национальной команды с Новым годом.

    «Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 2019 год стал для национальной сборной России успешным — наши парни выполнили задачу и вышли в финальную стадию Евро-2020, матчи которого состоятся в том числе в Санкт-Петербурге. В течение года мы чувствовали вашу поддержку, играли за вас. В 2020 году нас также ждут важные и ответственные матчи. Надеемся и в будущем радовать вас яркой игрой, красивыми голами и работать с полной самоотдачей на футбольном поле. Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и благополучия!» – сказал Черчесов.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 17:24
    Комментарии14
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      Рейтинг: +658

      SaveAS 9 минут назад

      Спасибо за поздравления! Но...яркой игры и не было даже, но есть надежда, что она когда-нибудь появится!

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      Рейтинг: +6494

      mihail200606 15 минут назад

      Надейся..

      0
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      Рейтинг: +1754

      Фан666 22 минуты назад

      Сборная и яркая игра, сейчас это вещи не совместимые

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      Рейтинг: +1028

      Из Твери Леха 34 минуты назад

      Настолько яркая игра, что можно целый город осветить.

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      Рейтинг: +22443

      gol_kak_sokol 39 минут назад

      .."мы чувствовали вашу поддержку, играли за вас" - зюба это уже говорил раньше.
      Кто-то пишет почти одинаковые монологи-штампы для зюбы и черчеса, а они их зачитывают, своего ума не хватает поздравить сердечно простыми словами.

      0
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      Рейтинг: +1138

      Stavropolets 44 минуты назад

      Спасибо. Такой яркой игрой как с Испанией на ЧМ. Спасибо не надо. Играйте как можете. Вот и все

      2
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      Рейтинг: +20

      Jeca1111 55 минут назад

      Какой такой игрой ? Яркой )))) Ну сейчас не 1 апреля....Шутки неуместны.

      2
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      Рейтинг: +74941

      zigbert 1 час назад

      Это хорошо что главная задача сборной в этом году выполнена. Но дальше соперники будут серьезнее.

      3
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      Рейтинг: +7810

      Skull_Boy 2 часа назад

      А в каком месте игра была яркой

      3
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      Рейтинг: +1052

      Серж 69 2 часа назад

      Ну,игра то так себе,средняя весьма,до яркости далеко ещё,да и будет ли она когда,это ещё большой вопрос.Вышли то вышли,но из какой группы?Если уж не опережать Шотландию,Кипр и прочих подобных,ну не знаю,это бы был вообще отстой полный...

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      Рейтинг: +20356

      VVM1964 > Серж 69 2 часа назад

      " Не стреляйте в пианиста - он играет как умеет " )))))

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      Рейтинг: +1052

      Серж 69 > VVM1964 1 час назад

      Да стрелять то,никто и не собирается,надеюсь.Команда у нас средняя весьма,и слова Стаса о том,что,мол,будем и дальше радовать вас своей игрой,не очень уместны.Понятно,что он должен был сказать что-то, ободряющее и позитивное,но не звучит это в полной мере,так,дань празднику,не более.

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