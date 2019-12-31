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  • Черчесов – болельщикам: «Надеемся, что и дальше будем радовать вас яркой игрой»

Черчесов – болельщикам: «Надеемся, что и дальше будем радовать вас яркой игрой»

31 декабря 2019, 17:24
25

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил болельщиков национальной команды с Новым годом.

«Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 2019 год стал для национальной сборной России успешным — наши парни выполнили задачу и вышли в финальную стадию Евро-2020, матчи которого состоятся в том числе в Санкт-Петербурге. В течение года мы чувствовали вашу поддержку, играли за вас. В 2020 году нас также ждут важные и ответственные матчи. Надеемся и в будущем радовать вас яркой игрой, красивыми голами и работать с полной самоотдачей на футбольном поле. Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и благополучия!» – сказал Черчесов.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (25)
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нейтральныйкакникто
1577802784
Собаки лают , а караван идёт-вот весь смысл слов Черчесова.
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Skull_Boy
1577803582
А в каком месте игра была яркой
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zigbert
1577806874
Это хорошо что главная задача сборной в этом году выполнена. Но дальше соперники будут серьезнее.
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Jeca1111
1577808783
Какой такой игрой ? Яркой )))) Ну сейчас не 1 апреля....Шутки неуместны.
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Stavropolets
1577809437
Спасибо. Такой яркой игрой как с Испанией на ЧМ. Спасибо не надо. Играйте как можете. Вот и все
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САДЫЧОК
1577813175
Чем , это Черчесов обрадовал болельщиков ? Усами ?
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Владислав Vlad
1577814003
Ну, если нашими соперниками постоянно будут всякие Фареры и Люксембурги, то конечно вы нас порадуете.))) А пока только воспоминания о матче Россия - Бельгия.
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Cules2013
1577873993
Яркой игра была крайне редко. Предпочту невзрачную игру, но хороший результат. На ЧМ получилось. На ЧЕ в грязь лицом не ударить, группа сложная, но нужно хотя бы в плей-офф выходить.
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Garrincha58
1577882308
радовали? чем когда и где???
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Axe111
1577893711
Чем чем????? ЯРКОЙ ДА ЕЩЕ И ИГРОЙ?!?!?!?!?!? АХАХАХААЭПЭАЭАЭ
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