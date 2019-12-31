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  • Венгер – лучший тренер десятилетия в АПЛ по числу побед и набранным очкам

Венгер – лучший тренер десятилетия в АПЛ по числу побед и набранным очкам

31 декабря 2019, 14:24
10

Sky Sports подводит итоги десятилетия в английской Премьер-лиге.

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в период с 2010 по 2019 год чаще других побеждал в АПЛ – 179 раз.

В топ-3 по этому показателю также вошли Маурисио Покеттино (132) и Жозе Моуринью (110). Аргентинец работал в «Саутгемптоне» и «Тоттенхэме», а португалец – в «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме».

По набранным очкам также лидирует Венгер – 608 баллов. Следом за французом расположились все те же Покеттино (457) и Моуринью (376).

Десятка лучших тренеров АПЛ за последние 10 лет выглядит следующим образом.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Арсенал Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Челси Саутгемптон Венгер Арсен Моуринью Жозе Почеттино Маурисио
Комментарии (10)
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G.P.
1577794627
Это же общее количество побед, а не процент побед от количества проведённых игр. Было бы интереснее посчитать именно этот процент.
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raritet
1577795107
Интересно было бы посмотреть на его показатели в Спартаке.
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Muboraksho
1577871662
Против статистики не попрешь!!! Слава Арсену!!!
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житель СПб
1577886774
Ну какая слава Венгеру?! Как ниже справедливо указали, это показатель за ВСЕ сезоны. А как раз процент от всех матчей в этом десятилетии - 50%, но и с этим результатом я бы согласиться не торопился. Например, а где Фергюсон? Ведь при его руководстве показатели МЮ были лучше, чем у Арсенала. Венгер - яркий показатель того, что уходить надо вовремя. А он ушел года на 4-5 позже, чем надо... Вот и запомнились мне именно его разгромные 2-8 с МЮ. В этом десятилетии про Венгера вспоминать нечего.
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