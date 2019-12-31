Венгер – лучший тренер десятилетия в АПЛ по числу побед и набранным очкам

Sky Sports подводит итоги десятилетия в английской Премьер-лиге.

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в период с 2010 по 2019 год чаще других побеждал в АПЛ – 179 раз.

В топ-3 по этому показателю также вошли Маурисио Покеттино (132) и Жозе Моуринью (110). Аргентинец работал в «Саутгемптоне» и «Тоттенхэме», а португалец – в «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме».

По набранным очкам также лидирует Венгер – 608 баллов. Следом за французом расположились все те же Покеттино (457) и Моуринью (376).

Десятка лучших тренеров АПЛ за последние 10 лет выглядит следующим образом.