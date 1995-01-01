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    Венгер – лучший тренер десятилетия в АПЛ по числу побед и набранным очкам

    Sky Sports подводит итоги десятилетия в английской Премьер-лиге.

    Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в период с 2010 по 2019 год чаще других побеждал в АПЛ – 179 раз.

    В топ-3 по этому показателю также вошли Маурисио Покеттино (132) и Жозе Моуринью (110). Аргентинец работал в «Саутгемптоне» и «Тоттенхэме», а португалец – в «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме».

    По набранным очкам также лидирует Венгер – 608 баллов. Следом за французом расположились все те же Покеттино (457) и Моуринью (376).

    Десятка лучших тренеров АПЛ за последние 10 лет выглядит следующим образом.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 14:24
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2252

      raritet 1 час назад

      Интересно было бы посмотреть на его показатели в Спартаке.

      1
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      Рейтинг: +59

      G.P. 1 час назад

      Это же общее количество побед, а не процент побед от количества проведённых игр. Было бы интереснее посчитать именно этот процент.

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