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  • Карпин – о Мамаеве: «Ничего нового. Получится ли его заявить – вопрос не ко мне»

Карпин – о Мамаеве: «Ничего нового. Получится ли его заявить – вопрос не ко мне»

30 декабря 2019, 19:18
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сообщил, что полузащитник Павел Мамаев полноценно работал на тренировках до отпуска, однако он не может гарантировать его участие в весенних матчах РПЛ.

«Ничего нового с ним. Нормально работал до отпуска. Получится ли его заявить, уже не ко мне вопрос. Работал в общей группе.

Усилит ли Мамаев «Ростов» после зимней паузы? Посмотрим, сейчас рано говорить», – сказал Карпин.

  • 28 сентября «Ростов» объявил о заключении с Мамаевым двухлетнего контракта.
  • За неделю до этого «Краснодар» расторг соглашение с хавбеком.
  • С октября 2018-го по сентябрь 2019-го года футболист находился за решеткой – сначала в СИЗО, а затем в колонии.

Мамаев: «Два месяца, что я провел в «Ростове» – я очень счастлив»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Ростов Мамаев Павел Карпин Валерий
Комментарии (2)
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giluxa1963
1577723434
не дадут им играть с какошей
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