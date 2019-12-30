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    Карпин – о Мамаеве: «Ничего нового. Получится ли его заявить – вопрос не ко мне»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сообщил, что полузащитник Павел Мамаев полноценно работал на тренировках до отпуска, однако он не может гарантировать его участие в весенних матчах РПЛ.

    «Ничего нового с ним. Нормально работал до отпуска. Получится ли его заявить, уже не ко мне вопрос. Работал в общей группе.

    Усилит ли Мамаев «Ростов» после зимней паузы? Посмотрим, сейчас рано говорить», – сказал Карпин.

    • 28 сентября «Ростов» объявил о заключении с Мамаевым двухлетнего контракта.
    • За неделю до этого «Краснодар» расторг соглашение с хавбеком.
    • С октября 2018-го по сентябрь 2019-го года футболист находился за решеткой – сначала в СИЗО, а затем в колонии.

    Мамаев: «Два месяца, что я провел в «Ростове» – я очень счастлив»

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 19:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1672

      giluxa1963 1 час назад

      не дадут им играть с какошей

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