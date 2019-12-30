Карпин – о Мамаеве: «Ничего нового. Получится ли его заявить – вопрос не ко мне»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сообщил, что полузащитник Павел Мамаев полноценно работал на тренировках до отпуска, однако он не может гарантировать его участие в весенних матчах РПЛ.

«Ничего нового с ним. Нормально работал до отпуска. Получится ли его заявить, уже не ко мне вопрос. Работал в общей группе.

Усилит ли Мамаев «Ростов» после зимней паузы? Посмотрим, сейчас рано говорить», – сказал Карпин.

28 сентября «Ростов» объявил о заключении с Мамаевым двухлетнего контракта.

За неделю до этого «Краснодар» расторг соглашение с хавбеком.

С октября 2018-го по сентябрь 2019-го года футболист находился за решеткой – сначала в СИЗО, а затем в колонии.

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