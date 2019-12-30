ФАН: «Краснодар» может купить Зиньковского за 3 миллиона. На хавбека претендует «Локомотив»

«Краснодар» интересуется полузащитником «Крыльев Советов» Антоном Зиньковским, сообщает ФАН.

Краснодарский клуб может приобрести игрока за 3 миллиона евро. На Зиньковского также претендует «Локомотив». «Крылья Советов» рассчитывают удержать полузащитника до конца сезона.