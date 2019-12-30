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  • ФАН: «Краснодар» может купить Зиньковского за 3 миллиона. На хавбека претендует «Локомотив»

ФАН: «Краснодар» может купить Зиньковского за 3 миллиона. На хавбека претендует «Локомотив»

30 декабря 2019, 15:46
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«Краснодар» интересуется полузащитником «Крыльев Советов» Антоном Зиньковским, сообщает ФАН.

Краснодарский клуб может приобрести игрока за 3 миллиона евро. На Зиньковского также претендует «Локомотив». «Крылья Советов» рассчитывают удержать полузащитника до конца сезона.

  • Зиньковский – воспитанник «Чертаново».
  • В этом сезоне РПЛ он сыграл 18 матчей, отдал шесть ассистов.
  • По информации Betting Insider, Зиньковский интересен «Лиллю».

Источник: ФАН

Российское интернет-издание. Основано в Санкт-Петербурге в 2014 году.

Россия. Премьер-лига Крылья Советов Краснодар Локомотив Зиньковский Антон
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