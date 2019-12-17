Betting Insider: «Лилль» заинтересовался Зиньковским. «Крылья» оценивают хавбека в 8 миллионов

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский попал в сферу интересов «Лилля».
По информации Betting Insider, скауты французской команды связались с «Крыльями» через бывшего вице-президента «Монако» Вадима Васильева.
Самарский клуб оценил Зиньковского в 8 миллионов евро.
- В 18 матчах РПЛ текущего сезона Зиньковский отдал шесть голевых передач.
- Рыночная стоимость 23-летнего игрока – 1,5 миллиона евро.
Источник: Betting Insider
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