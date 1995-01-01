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    Betting Insider: «Лилль» заинтересовался Зиньковским. «Крылья» оценивают хавбека в 8 миллионов

    Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский попал в сферу интересов «Лилля».

    По информации Betting Insider, скауты французской команды вышли на «Крылья» при посредничестве бывшего вице-президента «Монако» Вадима Васильева.

    Самарский клуб оценил Зиньковского в 8 миллионов евро.

    • В 18 матчах РПЛ текущего сезона Зиньковский отдал шесть голевых передач.
    • Рыночная стоимость 23-летнего игрока – 1,5 миллиона евро.

    Источник: Betting Insider

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    Сегодня, 13:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1222

      Давид59 5 минут назад

      При рыночной стоимости в 1,5 лимона просят 8. Значит за 2 отдадут

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