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  • Betting Insider: «Лилль» заинтересовался Зиньковским. «Крылья» оценивают хавбека в 8 миллионов

Betting Insider: «Лилль» заинтересовался Зиньковским. «Крылья» оценивают хавбека в 8 миллионов

17 декабря 2019, 13:42
13

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский попал в сферу интересов «Лилля».

По информации Betting Insider, скауты французской команды связались с «Крыльями» через бывшего вице-президента «Монако» Вадима Васильева.

Самарский клуб оценил Зиньковского в 8 миллионов евро.

  • В 18 матчах РПЛ текущего сезона Зиньковский отдал шесть голевых передач.
  • Рыночная стоимость 23-летнего игрока – 1,5 миллиона евро.

Источник: Betting Insider

Проект, который появился внутри Sports.ru. Специализируется на спортивных ставках. Betting Insider запустил рубрику с эксклюзивными новостями о футболе.

Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Лилль Крылья Советов Зиньковский Антон
Комментарии (13)
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LOKOfanatik19
1576580844
Если поступит рельный запрос, то ндо отдавать, хоть и за 3. О 8 млн речи и не идет,ч то это за завышеная цена. Перспективный парень, не стоит удерживть.
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vmonomah17
1576582909
Не отдадут. В условный зенит он и за 8 лямов уедет. Да и сам игрок не поедет, т.к. там зарплата будет на порядок ниже + придется бороться за попадание в основу, т.к. паспорт уже не прокатит.
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BRO_football
1576589800
8 миллионов евро? Да уж, удачи Крыльям Советов в трансфере. Продав Зиньковского, клуб покроет треть своего годового бюджета.
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Бухбух
1576591403
Права на Зиньковского вроде как Чертаново принадлежат.
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Из Твери Леха
1576591651
С такой фамилией только в Зенит.
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x-x-x-x-x
1576592097
нефига себе 8 лямов за игрока ФНЛ. за 8 можно купить всех игроков КС
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erma
1576592261
Да...одни спраживают что такое "Лиль", другие - кто такой Зиньковский.
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anri1703
1576602721
если реальный интерес то надо еще им рожденственскую скидку в лям делать и продавать )) а если серьезно не каждого зовут играть за кордон тут уж от самого зависит поытаться в европе или дождаться условного предложения от зенита и сеть на банку с жирным контрактом
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vitvik
1576617622
Лучше бы «Крыльям» не жадничать.
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Пельш 1
1576998217
Если это правда, а не очередная утка, то как говориться, флаг в руки и бегом в Лилль, а там если не сдрейфит и работать будет, то всё получится! И если конечно не зазвездится, как это со многими у нас случается!
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