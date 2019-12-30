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  • Глушаков: «Сложный год, но в нем было много-много хорошего. Еще попылим на самом высоком уровне»

Глушаков: «Сложный год, но в нем было много-много хорошего. Еще попылим на самом высоком уровне»

30 декабря 2019, 12:13
17

Хавбек «Ахмата» Денис Глушаков подвел итоги уходящего года.

«Есть что вспомнить. Мой 2019-й – только факты, все по порядку. 24 матча / 5 голов. Кубок Матч Премьер — трофей! (3 матча/2 гола). Говорил же, что в «Спартаке» буду выигрывать трофеи. Не соврал ни разу. 8 матчей за «Спартак» и 2 гола («Зениту» и «Ахмату»). Забил 1500-й гол в РПЛ.

Переход в «Ахмат» — перезагрузка! 16 матчей за «Ахмат» и 3 гола («Лучу» (2) и «Рубину»). Травмы — 3. Пусть останутся в 2019-м. Всем известная история — выматывала, но делала сильнее и многому научила. Походы в баню — 26. Получается, что где-то раз в две недели. Традиции не нарушаем.

Незабитые пенальти — 0. Не было шанса ни забить, ни промахнуться. Лайки в Инстаграме — 361. Но это не точно, что-то могло остаться незамеченным.

Это был сложный год, но в нем было много-много хорошего. Жизнь учит! Возможно, кому-то очень хочется, чтобы история Глушакова в большом футболе поскорее закончилась. Но сил у меня еще много, есть амбиции и есть что доказать — прежде всего себе. Еще попылим на самом высоком уровне не один год. Уверен в этом.

Двигаемся дальше, будет много работы с «Ахматом» в новом году. А пока есть время взять небольшую паузу, расслабиться, поблагодарить за все и спокойно проводить старый год. И встретить 2020-й! Всех с наступающим!!!» – написал Глушаков в своем инстаграме.

  • Летом 32-летний Глушаков перешел из «Спартака» в «Ахмат».
  • В 2019 году футболист судился со своей женой Дарьей.

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Источник: инстаграм Дениса Глушакова
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Глушаков Денис
Комментарии (17)
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ЮНик
1577698910
На самом высоком уровне тебе "пылить" и не снилось. Это в Англии пылят, вернее, пашут и ценой сверхусилий, потом и травмами отрабатывают своё бабло. Через два дня на третий. Потому что они настоящие футболисты-профи. А в РФПЛ работенка не пыльная. Не перетруждаются...
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VVM1964
1577699105
Ну ну - " пылить , не мешки ворочать " )))))
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Волька
1577699719
Денис!С наступающим Новым Годом!Всего тебе самого наилучшего!Чемпионство Спартака во многом заслуга твоя!
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DOCTOR PENALTY
1577700065
На фото Глушаков с баранкой. Допылился.
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Snek
1577700649
Кого он там собрался пылить в 32 года? Он в свой расцвет сил был средним игроком, а с возрастом вообще нулевым станет.
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Серж 69
1577706572
Вот именно что,пылить,на большее рассчитывать трудно,тем более в Ахмате...Расцвет твой уже прошёл,был бы ещё клуб другой,где бы не сильно позволяли расслабляться,иное дело,ну а так,на пенсию подзаработать,самое то,такой уж твой удел.
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ramos6548
1577712971
Спасибо Денису еще раз за чемпионство и удачи в Ахмате. Все же без его голов не видать нам трофея
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vka1970
1577715486
Это вряд ли. Лучшие времена у тебя были когда Каррера заставлял пахать и соответствовать. А теперь можешь доигрывать.
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erma
1577717672
Распылил ты, Деня, свой талант! Пыли теперь в Ахмате!
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Hektor 84
1577720525
Тебя еще пару лет назад надо было в Ахмат отправить доигрывать. Дел сколько наворотил.
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