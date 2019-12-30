Глушаков: «Сложный год, но в нем было много-много хорошего. Еще попылим на самом высоком уровне»

Хавбек «Ахмата» Денис Глушаков подвел итоги уходящего года.

«Есть что вспомнить. Мой 2019-й – только факты, все по порядку. 24 матча / 5 голов. Кубок Матч Премьер — трофей! (3 матча/2 гола). Говорил же, что в «Спартаке» буду выигрывать трофеи. Не соврал ни разу. 8 матчей за «Спартак» и 2 гола («Зениту» и «Ахмату»). Забил 1500-й гол в РПЛ.

Переход в «Ахмат» — перезагрузка! 16 матчей за «Ахмат» и 3 гола («Лучу» (2) и «Рубину»). Травмы — 3. Пусть останутся в 2019-м. Всем известная история — выматывала, но делала сильнее и многому научила. Походы в баню — 26. Получается, что где-то раз в две недели. Традиции не нарушаем.

Незабитые пенальти — 0. Не было шанса ни забить, ни промахнуться. Лайки в Инстаграме — 361. Но это не точно, что-то могло остаться незамеченным.

Это был сложный год, но в нем было много-много хорошего. Жизнь учит! Возможно, кому-то очень хочется, чтобы история Глушакова в большом футболе поскорее закончилась. Но сил у меня еще много, есть амбиции и есть что доказать — прежде всего себе. Еще попылим на самом высоком уровне не один год. Уверен в этом.

Двигаемся дальше, будет много работы с «Ахматом» в новом году. А пока есть время взять небольшую паузу, расслабиться, поблагодарить за все и спокойно проводить старый год. И встретить 2020-й! Всех с наступающим!!!» – написал Глушаков в своем инстаграме.

Летом 32-летний Глушаков перешел из «Спартака» в «Ахмат».

В 2019 году футболист судился со своей женой Дарьей.