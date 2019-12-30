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    Глушаков: «Сложный год, но в нем было много-много хорошего. Еще попылим на самом высоком уровне»

    Хавбек «Ахмата» Денис Глушаков подвел итоги уходящего года.

    «Есть что вспомнить. Мой 2019-й – только факты, все по порядку. 24 матча / 5 голов. Кубок Матч Премьер — трофей! (3 матча/2 гола). Говорил же, что в «Спартаке» буду выигрывать трофеи. Не соврал ни разу. 8 матчей за «Спартак» и 2 гола («Зениту» и «Ахмату»). Забил 1500-й гол в РПЛ.

    Переход в «Ахмат» — перезагрузка! 16 матчей за «Ахмат» и 3 гола («Лучу» (2) и «Рубину»). Травмы — 3. Пусть останутся в 2019-м. Всем известная история — выматывала, но делала сильнее и многому научила. Походы в баню — 26. Получается, что где-то раз в две недели. Традиции не нарушаем.

    Незабитые пенальти — 0. Не было шанса ни забить, ни промахнуться. Лайки в Инстаграме — 361. Но это не точно, что-то могло остаться незамеченным.

    Это был сложный год, но в нем было много-много хорошего. Жизнь учит! Возможно, кому-то очень хочется, чтобы история Глушакова в большом футболе поскорее закончилась. Но сил у меня еще много, есть амбиции и есть что доказать — прежде всего себе. Еще попылим на самом высоком уровне не один год. Уверен в этом.

    Двигаемся дальше, будет много работы с «Ахматом» в новом году. А пока есть время взять небольшую паузу, расслабиться, поблагодарить за все и спокойно проводить старый год. И встретить 2020-й! Всех с наступающим!!!» – написал Глушаков в своем инстаграме.

    • Летом 32-летний Глушаков перешел из «Спартака» в «Ахмат».
    • В 2019 году футболист судился со своей женой Дарьей.

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    Источник: инстаграм Дениса Глушакова

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    Сегодня, 12:13
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1928

      Snek 2 минуты назад

      Кого он там собрался пылить в 32 года? Он в свой расцвет сил был средним игроком, а с возрастом вообще нулевым станет.

      0
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      Рейтинг: +15262

      DOCTOR PENALTY 12 минут назад

      На фото Глушаков с баранкой. Допылился.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +39

      Волька 17 минут назад

      Денис!С наступающим Новым Годом!Всего тебе самого наилучшего!Чемпионство Спартака во многом заслуга твоя!

      -1
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      Рейтинг: +6490

      mihail200606 26 минут назад

      Это ахмат что ли высокий уровень?

      0
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      Рейтинг: +20349

      VVM1964 28 минут назад

      Ну ну - " пылить , не мешки ворочать " )))))

      0
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      Рейтинг: +3648

      ЮНик 31 минуту назад

      На самом высоком уровне тебе "пылить" и не снилось. Это в Англии пылят, вернее, пашут и ценой сверхусилий, потом и травмами отрабатывают своё бабло. Через два дня на третий. Потому что они настоящие футболисты-профи. А в РФПЛ работенка не пыльная. Не перетруждаются...

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      Рейтинг: +489

      Звезда запаса 35 минут назад

      Штрибан.

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