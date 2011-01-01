Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    2 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    3 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?

    Sky Sport: полузащитник «Штутгарта» Аскасибар перейдет в «Герту». Им интересовались ЦСКА и «Зенит»

    Полузащитник «Штутгарта» Сантьяго Аскасибар перейдет в «Герту».

    По информации источника, 22-летний аргентинец обойдется берлинскому клубу в 12 миллионов евро. Стороны уже достигли соглашения по сделке.

    • В текущем розыгрыше второй Бундеслиги Аскасибар провел 13 матчей, забил один гол и сделал одну передачу.
    • Летом игроком интересовались ЦСКА и «Зенит».

    «Чемпионат»: «Зенит» возобновил интерес к Аскасибару

    Betting Insider: ЦСКА интересуется Аскасибаром. «Штутгарт» хочет получить за него 12 миллионов

    Источник: Sky Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:34
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106843
    #2
    Chernyi Lis
    79434
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74921
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru