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  • Sky Sport: полузащитник «Штутгарта» Аскасибар перейдет в «Герту». Им интересовались ЦСКА и «Зенит»

Sky Sport: полузащитник «Штутгарта» Аскасибар перейдет в «Герту». Им интересовались ЦСКА и «Зенит»

29 декабря 2019, 08:34

Полузащитник «Штутгарта» Сантьяго Аскасибар перейдет в «Герту».

По информации источника, 22-летний аргентинец обойдется берлинскому клубу в 12 миллионов евро. Стороны уже достигли соглашения по сделке.

  • В текущем розыгрыше второй Бундеслиги Аскасибар провел 13 матчей, забил один гол и сделал одну передачу.
  • Летом игроком интересовались ЦСКА и «Зенит».

«Чемпионат»: «Зенит» возобновил интерес к Аскасибару

Betting Insider: ЦСКА интересуется Аскасибаром. «Штутгарт» хочет получить за него 12 миллионов

Источник: Sky Sport
Германия. Бундеслига Штутгарт Герта ЦСКА Зенит Штутгарт Герта ЦСКА Зенит Аскасибар Сантьяго
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