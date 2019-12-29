Sky Sport: полузащитник «Штутгарта» Аскасибар перейдет в «Герту». Им интересовались ЦСКА и «Зенит»

Полузащитник «Штутгарта» Сантьяго Аскасибар перейдет в «Герту».

По информации источника, 22-летний аргентинец обойдется берлинскому клубу в 12 миллионов евро. Стороны уже достигли соглашения по сделке.

В текущем розыгрыше второй Бундеслиги Аскасибар провел 13 матчей, забил один гол и сделал одну передачу.

Летом игроком интересовались ЦСКА и «Зенит».

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