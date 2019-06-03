«Чемпионат»: «Зенит» возобновил интерес к Аскасибару

«Зенит» нацелился на полузащитника «Штутгарта» Сантьяго Аскасибара, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, питерский клуб возобновил интерес к аргентинцу, который готов летом сменить команду.

В 2017 году 22-летний футболист отказал «Зениту» и выбрал «Штутгарт», однако теперь он хочет сменить клуб в связи с его вылетом из Бундеслиги.

Аскасибар намерен попробовать свои силы в команде, которая сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

В сезоне-2018/19 игрок провел 28 матчей в составе «Штутгарта», результативными действиями не отличался.