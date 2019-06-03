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    «Чемпионат»: «Зенит» возобновил интерес к Аскасибару

    «Зенит» нацелился на полузащитника «Штутгарта» Сантьяго Аскасибара, сообщает «Чемпионат».

    По информации источника, питерский клуб возобновил интерес к аргентинцу, который готов летом сменить команду.

    В 2017 году 22-летний футболист отказал «Зениту» и выбрал «Штутгарт», однако теперь он хочет сменить клуб в связи с его вылетом из Бундеслиги.

    Аскасибар намерен попробовать свои силы в команде, которая сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

    В сезоне-2018/19 игрок провел 28 матчей в составе «Штутгарта», результативными действиями не отличался.

    Источник: «Чемпионат»

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    03.06.2019 11:34
    Комментарии22
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      Рейтинг: +576

      zenitforever2015 12 часов назад

      ТТД этого парня просто ошеломляют....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      ААМ 12 часов назад

      От интереса до покупки "дистанция огромного размера".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +373

      OBOLEV 13 часов назад

      Пожалейте Орлова! Он просто ох.е.т от такой фамилии ;)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1615

      Рубинище > OBOLEV 12 часов назад

      От его статистики уж точно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6046

      Вомбат 14 часов назад

      Умиляет меня как на полном серьезе народ тут ВСЕГДА обсуждает очередной бред про Зенит. То же самое относится и к Спартаку. А вот когда фейковые вбросы идут про ЦСКА, почему-то болельщики сразу выражают сарказм. Хотя в остальном у ЦСКА болельщики не умнее, чем у других команд.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1256

      ухоженный крокодил > Вомбат 12 часов назад

      У нас при Сарсании была ясность.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1256

      ухоженный крокодил 14 часов назад

      Как говорят пенсионеры: "Не в пи.з.ду, не в дуду и не красно армию".

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3418

      la verdad 14 часов назад

      Эх жаль Денисов закончил... Вернули бы. И увидели бы схему с четырьмя опорниками. Так раз для ЛЧ, что больше пяти за тайм не пропускать :)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +34

      прабабушка_краба > la verdad 13 часов назад

      а Зенит пропускал больше 5 за тайм в ЛЧ?

      3
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      ...
      Рейтинг: +231

      Вальдемар IV > прабабушка_краба 13 часов назад

      газпром мечты сбываются

      0
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      Рейтинг: +6140

      KLIM777 14 часов назад

      вот комментаторы снизу, вы прежде чем молотить, видели хоть одну игру этого игрока?

      Видимо нет. Я видел. Вообще немного не понял, какого черта нельзя было купить Аскасибара и Павона, вместо Краневиттера и Ригони.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +70

      GSmall > KLIM777 14 часов назад

      Я несколько игр виде с его участием.Барриос не хуже во первых,а во вторых Павон в Европе уже побывал и ничего не смог.Он абсолютно такой же,что и Ригони

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70

      GSmall > KLIM777 14 часов назад

      Павон на просмотре где только не был

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6140

      KLIM777 > GSmall 14 часов назад

      Барриос не хуже. Но Аскасибар лучше Краневиттера.

      Павон за какие европеские клубы выступал? Что-то не припомню.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1256

      ухоженный крокодил > KLIM777 14 часов назад

      И я что-то не повню Павона в Европе.
      Лучше бы его взяли, а не Ригони.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +275

      Ганнибал Лектор 15 часов назад

      Такой же как и Краневиттер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      GSmall 15 часов назад

      И зачем он? Два питбуля в опорке это слишком.Да и Вильмар по круче будет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4903

      prezent2017 15 часов назад

      игрок провел 28 матчей в составе «Штутгарта», результативными действиями не отличался....
      ---------------------------------
      И зачем Зениту такой?

      4
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      Рейтинг: +70

      GSmall > prezent2017 15 часов назад

      Он оборонительный игрок

      1
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      Рейтинг: +4903

      prezent2017 > GSmall 14 часов назад

      Свои не хуже есть!

      1
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      Рейтинг: +1615

      Рубинище > prezent2017 12 часов назад

      Соскучились видимо по пасам на зад и Лунёва ..

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      Рейтинг: +4903

      prezent2017 > Рубинище 10 часов назад

      Кто?

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