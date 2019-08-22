Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    2 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    3 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?

    Betting Insider: ЦСКА интересуется Аскасибаром. «Штутгарт» хочет получить за него 12 миллионов

    Полузащитник «Штутгарта» Сантьяго Аскасибар может перейти в ЦСКА.

    По информации Betting Insider, близких к клубу, переговоры по поводу возможного трансфера 22-летнего хавбека находятся в ранней стадии. «Штутгарт» желает получить за аргентинца 12 миллионов евро. Также не исключен вариант с арендой игрока с обязательством выкупа.

    • Аскасибар перешел в «Штутгарт» из «Эстудиантеса» летом 2017 года за 6 миллионов евро. К его приобретению был близок «Зенит». По информации «Чемпионата», в июне «Зенит» возобновил интерес к аргентинцу.
    • В сезоне-2018/19 игрок провел 28 матчей в составе «Штутгарта», результативными действиями не отличался.

    Источник: Betting Insider

    Проект, который появился внутри Sports.ru. Специализируется на спортивных ставках. Betting Insider запустил рубрику с эксклюзивными новостями о футболе.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.08.2019 15:35
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +74

      underground_10 22 августа, 23:31

      Было бы хорошо, если бы взяли

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1244

      Derzkiy1 22 августа, 19:45

      ЦСКА каждый день кого то хочет , толку нету

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +456

      ФК_Полоцк 22 августа, 19:45

      Да пусть уже хоть кого-нибудь возьмут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2667

      paracetamol 22 августа, 19:07

      Дэнэг нэт - сказал Гинер.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +570

      Ганнибал Лектор 22 августа, 18:05

      Могли бы у Зенита Краневиттера взять, неплохой опорник, я думаю, со скидкой отдадут ;)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2667

      paracetamol > Ганнибал Лектор 22 августа, 19:06

      Зенит не будет усиливать соперника! Крана и так продадут в Еуропу.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +570

      Ганнибал Лектор > paracetamol 22 августа, 19:18

      Краневиттер - то еще усиление) Лавку если только усилит свежими аргентинскими анекдотами

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2667

      paracetamol > Ганнибал Лектор 22 августа, 20:15

      Неплохой паренек, кстати, старательный. Но для Зени этого мало. А вот коням, глядишь, и подошел бы, в сравнении с тем барахлом, что у них в опорной зоне.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3238

      Viper for CSKA 22 августа, 16:29

      Шикарный игрок! Не габаритный, зато подвижный, работоспособный, с достаточным уровнем техники. И главное - настоящий опорник. Жёсткий, несколько хамоватый и даже грязноватый. Самое то, что нужно, чтобы уравновешивать ярких, постоянно играющих в атаку армейцев.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +621

      CSKA57 > Viper for CSKA 22 августа, 18:37

      Короче, новый Вернблум...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1106

      Фан666 22 августа, 16:20

      Реальный пацан. Даже в Штутгарте 0 результат

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1983

      InterMilLano1908 > Фан666 22 августа, 17:24

      Он опорник...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1106

      Фан666 > InterMilLano1908 22 августа, 20:05

      Да хоть вратарь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      Мы ЦСКА 22 августа, 15:55

      нападающий нужен

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1506

      _Kesh_Suntar_ 22 августа, 15:53

      Амплуа какой? Если чистый опорник! нужно любой ценой брать! А то у нас там проблема!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7669

      KLIM777 22 августа, 15:36

      Это четкий игрок

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79332
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73410
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru