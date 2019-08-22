Betting Insider: ЦСКА интересуется Аскасибаром. «Штутгарт» хочет получить за него 12 миллионов

Было бы хорошо, если бы взяли
Полузащитник «Штутгарта» Сантьяго Аскасибар может перейти в ЦСКА.
По информации Betting Insider, близких к клубу, переговоры по поводу возможного трансфера 22-летнего хавбека находятся в ранней стадии. «Штутгарт» желает получить за аргентинца 12 миллионов евро. Также не исключен вариант с арендой игрока с обязательством выкупа.
- Аскасибар перешел в «Штутгарт» из «Эстудиантеса» летом 2017 года за 6 миллионов евро. К его приобретению был близок «Зенит». По информации «Чемпионата», в июне «Зенит» возобновил интерес к аргентинцу.
- В сезоне-2018/19 игрок провел 28 матчей в составе «Штутгарта», результативными действиями не отличался.
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