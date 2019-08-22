Betting Insider: ЦСКА интересуется Аскасибаром. «Штутгарт» хочет получить за него 12 миллионов

Полузащитник «Штутгарта» Сантьяго Аскасибар может перейти в ЦСКА.

По информации Betting Insider, близких к клубу, переговоры по поводу возможного трансфера 22-летнего хавбека находятся в ранней стадии. «Штутгарт» желает получить за аргентинца 12 миллионов евро. Также не исключен вариант с арендой игрока с обязательством выкупа.