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  • Журналист Егоров: «У Божовича может появиться финансово выгодный вариант в Казахстане»

Журналист Егоров: «У Божовича может появиться финансово выгодный вариант в Казахстане»

25 декабря 2019, 14:29
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Бывший обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович может возглавить один из казахстанских клубов.

«Это прозвучит неожиданно, но у Миодрага Божовича может появиться финансово выгодный вариант в Казахстане. Если он примет предложение, это может устроить всех: Божович получит новую работу, Крылья – возможность выбора нового тренера без неустойки старому», – написал Егоров в телеграме.

  • Самарская команда по итогам 19 туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.
  • Контракт Божовича с «Крыльями» рассчитан до декабря 2020 года.
  • Сообщалось, что клуб не смог договориться с черногорцем о сумме компенсации за расторжение контракта, поэтому он продолжит тренировать «Крылья».

Божович: «Я остаюсь в «Крыльях Советов»

Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига Крылья Советов Божович Миодраг
Комментарии (1)
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erma
1577290444
"Может появиться финансово выгодный вариант в Казахстане" - открыть чебуречную?
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