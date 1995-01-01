Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    2 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    3 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака

    Журналист Егоров: «У Божовича может появиться финансово выгодный вариант в Казахстане»

    Бывший обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович может возглавить один из казахстанских клубов.

    «Это прозвучит неожиданно, но у Миодрага Божовича может появиться финансово выгодный вариант в Казахстане. Если он примет предложение, это может устроить всех: Божович получит новую работу, Крылья – возможность выбора нового тренера без неустойки старому», – написал Егоров в телеграме.

    • Самарская команда по итогам 19 туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.
    • Контракт Божовича с «Крыльями» рассчитан до декабря 2020 года.
    • Сообщалось, что клуб не смог договориться с черногорцем о сумме компенсации за расторжение контракта, поэтому он продолжит тренировать «Крылья».

    Божович: «Я остаюсь в «Крыльях Советов»

    Источник: Телеграм-канал Сергея Егорова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:29
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106835
    #2
    Chernyi Lis
    79411
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74888
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru