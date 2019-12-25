Журналист Егоров: «У Божовича может появиться финансово выгодный вариант в Казахстане»

Бывший обозреватель «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров сообщил, что главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович может возглавить один из казахстанских клубов.

«Это прозвучит неожиданно, но у Миодрага Божовича может появиться финансово выгодный вариант в Казахстане. Если он примет предложение, это может устроить всех: Божович получит новую работу, Крылья – возможность выбора нового тренера без неустойки старому», – написал Егоров в телеграме.

Самарская команда по итогам 19 туров занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

Контракт Божовича с «Крыльями» рассчитан до декабря 2020 года.

Сообщалось, что клуб не смог договориться с черногорцем о сумме компенсации за расторжение контракта, поэтому он продолжит тренировать «Крылья».

Божович: «Я остаюсь в «Крыльях Советов»