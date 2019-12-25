Обухов – о конфликте Дзюбы с фанатами: «Артем бы даже выиграл, если бы сказал: «Вы что творите, отпустите их»

Нападающий «Тамбова» Владимир Обухов выразил свое мнение о конфликте форварда «Зенита» Артема Дзюбы с фанатами «Спартака».

– Ты бы обиделся, если бы тебя посылали болельщики?

– Мое мнение: у нас свободная страна, можно говорить что угодно.

– Ну вот тебе кричат: «Обухов, иди на *** (фиг)». Тебе было бы все равно?

– Вообще пофиг, абсолютно. Думаю, что Дзюба бы даже выиграл, если бы сказал: «Вы что творите, отпустите их». У людей же жены, семьи. Его бы больше полюбили, если бы он так сказал. Но это дело каждого.

Во время матча отборочного турнира Евро-2020 сборной России с Сан-Марино (5:0) российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу, выкрикивая в его адрес нецензурную брань.

После игры Дзюба сразу ушел в раздевалку, не подойдя к фанатской трибуне.

24 ноября болельщики «Спартака» в Екатеринбурге на игре с «Уралом» (0:0) оскорбляли Дзюбу с трибун.

То же самое произошло на матче с «Зенитом» (0:1), перед которым было задержано несколько десятков фанатов красно-белых.

Объясняем всю историю с задержанием фанатов «Спартака». Из-за чего? Какие наказания? Связано ли с Дзюбой?

Владимир Обухов: когда только мечтал об основе «Спартака», а теперь забиваешь на уровне его лидеров