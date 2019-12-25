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  • Обухов – о конфликте Дзюбы с фанатами: «Артем бы даже выиграл, если бы сказал: «Вы что творите, отпустите их»

Обухов – о конфликте Дзюбы с фанатами: «Артем бы даже выиграл, если бы сказал: «Вы что творите, отпустите их»

25 декабря 2019, 11:27
12

Нападающий «Тамбова» Владимир Обухов выразил свое мнение о конфликте форварда «Зенита» Артема Дзюбы с фанатами «Спартака».

– Ты бы обиделся, если бы тебя посылали болельщики?

– Мое мнение: у нас свободная страна, можно говорить что угодно.

– Ну вот тебе кричат: «Обухов, иди на *** (фиг)». Тебе было бы все равно?

– Вообще пофиг, абсолютно. Думаю, что Дзюба бы даже выиграл, если бы сказал: «Вы что творите, отпустите их». У людей же жены, семьи. Его бы больше полюбили, если бы он так сказал. Но это дело каждого.

  • Во время матча отборочного турнира Евро-2020 сборной России с Сан-Марино (5:0) российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу, выкрикивая в его адрес нецензурную брань.
  • После игры Дзюба сразу ушел в раздевалку, не подойдя к фанатской трибуне.
  • 24 ноября болельщики «Спартака» в Екатеринбурге на игре с «Уралом» (0:0) оскорбляли Дзюбу с трибун.
  • То же самое произошло на матче с «Зенитом» (0:1), перед которым было задержано несколько десятков фанатов красно-белых.

Объясняем всю историю с задержанием фанатов «Спартака». Из-за чего? Какие наказания? Связано ли с Дзюбой?

Владимир Обухов: когда только мечтал об основе «Спартака», а теперь забиваешь на уровне его лидеров

Источник: Sports
Россия. Премьер-лига Тамбов Зенит Дзюба Артем Обухов Владимир
Комментарии (12)
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bset
1577266296
В современном мире странно на это обижаться. В интернете постоянно кто-то про что-то пишет. Если на все так реагировать, свихнуться можно. Да и нужно показать, что люди не правы, заступившись за них. А он только доказал, что не зря ему все это говорили.
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nik55
1577273675
сказал бы но из за отсутствия мозгов не может
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neveldomha
1577275894
Обухов, иди на х...!!!!!!!
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Boeung777
1577277647
А у нас чё, Дзюба - решала всенародный?
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Boeung777
1577277783
Прям второго Ибрагимовича взращиваем. Бл@ть, играйте в футбол... И всё.
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Slon1
1577289357
Можно не обращать внимание на это, но находить это нормальным это уже слишком. Если у Обухова совсем нет самолюбия и самоуважения, то пусть сам себя пошлёт и не обращает внимание. Но не надо это советовать делать другим.
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Hektor 84
1577301829
А что если дзюбка сказал то отпустили бы? Дзюбка что министр МВД?
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