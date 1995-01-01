Обухов – о конфликте Дзюбы с фанатами: «Артем бы даже выиграл, если бы сказал: «Вы что творите, отпустите их»

В современном мире странно на это обижаться. В интернете постоянно кто-то про что-то пишет. Если на все так реагировать, свихнуться можно. Да и нужно показать, что люди не правы, заступившись за них. А он только доказал, что не зря ему все это говорили.
Нападающий «Тамбова» Владимир Обухов выразил свое мнение о конфликте форварда «Зенита» Артема Дзюбы с фанатами «Спартака».
– Ты бы обиделся, если бы тебя посылали болельщики?
– Мое мнение: у нас свободная страна, можно говорить что угодно.
– Ну вот тебе кричат: «Обухов, иди на *** (фиг)». Тебе было бы все равно?
– Вообще пофиг, абсолютно. Думаю, что Дзюба бы даже выиграл, если бы сказал: «Вы что творите, отпустите их». У людей же жены, семьи. Его бы больше полюбили, если бы он так сказал. Но это дело каждого.
- Во время матча отборочного турнира Евро-2020 сборной России с Сан-Марино (5:0) российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу, выкрикивая в его адрес нецензурную брань.
- После игры Дзюба сразу ушел в раздевалку, не подойдя к фанатской трибуне.
- 24 ноября болельщики «Спартака» в Екатеринбурге на игре с «Уралом» (0:0) оскорбляли Дзюбу с трибун.
- То же самое произошло на матче с «Зенитом» (0:1), перед которым было задержано несколько десятков фанатов красно-белых.
Объясняем всю историю с задержанием фанатов «Спартака». Из-за чего? Какие наказания? Связано ли с Дзюбой?
Владимир Обухов: когда только мечтал об основе «Спартака», а теперь забиваешь на уровне его лидеров