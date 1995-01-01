Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    2 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    3 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона

    Обухов – о конфликте Дзюбы с фанатами: «Артем бы даже выиграл, если бы сказал: «Вы что творите, отпустите их»

    Нападающий «Тамбова» Владимир Обухов выразил свое мнение о конфликте форварда «Зенита» Артема Дзюбы с фанатами «Спартака».

    – Ты бы обиделся, если бы тебя посылали болельщики?

    – Мое мнение: у нас свободная страна, можно говорить что угодно.

    – Ну вот тебе кричат: «Обухов, иди на *** (фиг)». Тебе было бы все равно?

    – Вообще пофиг, абсолютно. Думаю, что Дзюба бы даже выиграл, если бы сказал: «Вы что творите, отпустите их». У людей же жены, семьи. Его бы больше полюбили, если бы он так сказал. Но это дело каждого.

    • Во время матча отборочного турнира Евро-2020 сборной России с Сан-Марино (5:0) российские болельщики неоднократно оскорбляли Дзюбу, выкрикивая в его адрес нецензурную брань.
    • После игры Дзюба сразу ушел в раздевалку, не подойдя к фанатской трибуне.
    • 24 ноября болельщики «Спартака» в Екатеринбурге на игре с «Уралом» (0:0) оскорбляли Дзюбу с трибун.
    • То же самое произошло на матче с «Зенитом» (0:1), перед которым было задержано несколько десятков фанатов красно-белых.

    Объясняем всю историю с задержанием фанатов «Спартака». Из-за чего? Какие наказания? Связано ли с Дзюбой?

    Владимир Обухов: когда только мечтал об основе «Спартака», а теперь забиваешь на уровне его лидеров

    Источник: Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:27
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13264

      bset 51 минуту назад

      В современном мире странно на это обижаться. В интернете постоянно кто-то про что-то пишет. Если на все так реагировать, свихнуться можно. Да и нужно показать, что люди не правы, заступившись за них. А он только доказал, что не зря ему все это говорили.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106835
    #2
    Chernyi Lis
    79411
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74888
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru