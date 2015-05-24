Когда только мечтал об основе «Спартака», а теперь забиваешь на уровне его лидеров

Перемены от Владимира Обухова.

Прямо сейчас «Тамбов» забил в РПЛ больше «Спартака» (20:18), хотя и провел на один матч больше. Интерес в том, что лидеры «Тамбова» – воспитанники этого «Спартака». Арендованный у «Спартака» Георгий Мелкадзе забил уже пять мячей и стал лучшим бомбардиром «Тамбова» в РПЛ. Главные бомбардиры «Спартака» (Ларссон и Жиго) забили только по четыре гола.

Еще одним открытием сезона РПЛ в «Тамбове» неожиданно стал парень, которого почти никто не знает. Форварду «Тамбова» Владимиру Обухову 27 лет. Почти всю карьеру он провел в низших дивизионах России, хотя в Премьер-лиге дебютировал еще в сезоне-2011/12. «Спартак» иногда вкидывал его в заявку на матчи РПЛ, но либо выпускал на ограниченные минуты, либо просто оставлял на скамейке.

До этого сезона Обухов никогда не забивал в РПЛ. Он начал его в составе «Сочи», но потом расторг контракт и ушел в «Тамбов». Сейчас Обухов показывает отличные показатели на маленькой дистанции: восемь матчей в «Тамбове», четыре гола, два ассиста. С такими показателями он бы в «Спартаке» не затерялся. Вот раскладка по последним турам, где Обухов проявил себя особенно ярко – тут и набрал все голы и передачи.

13 тур – гол с пенальти «Уралу».

14 тур – гол «Уфе».

15 тур – ассист в матче с «Сочи».

16 тур – гол «Ростову».

17 тур – гол+ассист «Локомотиву».

Обухов – это мечта

Когда Обухова спрашивали о «Спартаке-2», он отвечал целой мотивационной речью: «Мы стараемся играть в спартаковский футбол, тем более что тренеры наставляют нас. Мы играем не за деньги, не за огромные контракты, бьемся за ромбик на груди, как просят нас болельщики». Самого Обухова фанаты обожали – его ждали из аренд, просили вызвать в первый «Спартак».

Нормальное игровое время Обухов получал только в товарищеских матчах. Карпин даже отказывался хвалить его за гол, когда Обухов отличился в одной из игр. Пока «Спартак» покупал новых игроков, Обухов создавал образ простого парня в глазах фанатов. «Утром я сыграл несколько каточек в Dota2 ,а вечером вышел в ФНЛ», – писал Обухов в инстаграме.

text text text Публикация от text (@vladimir_obukhov_) 24 Май 2015 в 11:56 PDT

Каточки в «Спартаке» закончились летом 2016-го. Тогда «Кубань» купила Обухова у «Спартака» за 700 тысяч евро. Потом в карьере Обухова были «Мордовия», «Тамбов», «Сочи» и снова «Тамбов». Сам Обухов мечтал об игре в «Спартаке», но с новой реальностью смирился. Ушел из «Мордовии», чтобы сыграть в РПЛ. Теперь вообще хочет попасть в сборную России.

Обухов – это результативность

Да, голов в «Тамбове» от него сильно не ждали. Перед этим Обухов выдал три стабильных сезона в ФНЛ, где суммарно забил всего 23 мяча. Но это он еще сбавил. Настоящие умения Обухова все видели как раз в «Спартаке-2», где он доигрался до статуса лучшего бомбардира в командной истории (82 игры, 44 гола). Там получалось все, но для игры в основе этого почему-то оказалось мало.

Был в карьере Обухова вот такой мяч за «Спартак-2». Там он не всегда играл чистого форварда, но с любой позиции лупил по воротам. В этом случае вообще получилось эталонно: удар с левой ноги, закрученный мяч, отскок от штанги. Маленькое дополнение: Обухов исполнил удар почти без разбега – попал и забил лучший гол клуба в сезоне.

Однажды Обухов выдал матч за «Спартак-2», где у него получился разноплановый хет-трик. Тут и забег с отрывом от защитников, и выигранная борьба с голом головой, и качественная реализация пенальти. Обухов всегда считался универсальным парнем, который умеет все. Если появлялся талантливый нападающий, то Обухова просто спускали ниже по позиции. Но сам он всегда играл в основе «Спартака-2».

В ПФЛ и ФНЛ Обухов классно исполнял стандарты. Подкрутка с левой ноги в любой угол – это про него. «Обухов – мастер таких штрафных ударов, что еще раз всем и показал», – так после одной из игр о нем сказал главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов.

В истории «Спартака-2» ни один игрок стабильно не выдавал подобную красоту – при первой возможности таких просто забирали выше. Обухова так и не забрали, но теперь он доказывает свою пригодность для РПЛ. Пусть для этого Обухову и пришлось пройти через кучу других команд. Гол «Спартаку» он все равно обещает не праздновать.

Видео взяты с официального ютуб-канала «Спартака»

Что еще почитать о «Спартаке» и «Тамбове»:

Тедеско в России получает много карточек. Следующая обернется для него дисквалификацией

«Тамбов» разгромил «Уфу» в первом матче Первушина: он был первым тренером команды и ждал шанс шесть лет