«Тамбов» разгромил «Уфу» в первом матче Первушина: он был первым тренером команды и ждал шанс шесть лет

Команда впервые забила три в матче РПЛ.

«Тамбов» неожиданно начал 14-й тур РПЛ, разгромив «Уфу» со счетом 3:0. Всего неделю назад после поражения от «Урала» Александр Григорян подал в отставку с поста главного тренера «Тамбова». «Настало время, когда в «Тамбов» должен прийти более удачливый тренер», – комментировал свой уход бывший тренер команды.

На тот момент «Тамбов» занимал последнее место в РПЛ с трехочковым отставанием от 15-го места. Главное достижение команды в РПЛ – победа над «Спартаком» 2:0 – была еще в июле этого года, и повторить успех удалось только в матче с «Ростовом» за месяц до этого (2:1).

И.о. главного тренера стал Сергей Первушин: человек, про которого почти ничего не знают в РПЛ, но у которого много общего с футбольным Тамбовом.

Первушин был первым тренером «Тамбова»

«Хочется дать возможность нашим ребятам, Тимуру Шипшеву и Сергею Первушину. Первушин вообще наш, тамбовский специалист, он стоял у истоков нашей команды, неправильно не дать ему шанс, если есть возможность. Хотя бы на три ближайших тура, до паузы на матчи сборных», – комментирует назначение Первушина спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

Команда появилась в 2013 году: на тот момент Сергей Первушин работал в молодежной команде «Академия футбола». В «Тамбове» Первушин проработал всего четыре месяца: к 15 туру команда висела на 14 месте всего в двух очках от последней строчки.

Уже через два года после увольнения Первушин вернулся в команду, но уже в качестве обычного тренера.

Вся карьера Первушина связана с Тамбовом

Цифры впечатляют:

285 матчей за тамбовский «Спартак»

104 гола за команду и статус лучшего бомбардира в истории клуба

6 лет тренерской карьеры в «Тамбове»

Первушин приходил в тамбовский «Спартак» четыре раза на разных этапах своей карьеры, а после ее завершения остался в команде в качестве начальника. При этом его футбольная география тоже впечатляет: там есть венгерский клуб «Шиофок» и хабаровский СКА.

У Первушина есть шанс остаться: главного тренера выберут позже

«Какой бы специалист сейчас ни пришел в нашу команду, он не сможет ничего кардинально изменить, нужно время. Первушин и Шипшев лучше всего знают качества футболистов нынешнего состава, поэтому смогут выжать из них максимум сейчас. Если проиграем «Уфе», то уже начнем думать, будет неделя, чтобы подыскать кандидатуру. Если нет, то подумаем о том, чтобы оставить Шипшева и Первушина», – говорил Худяков перед матчем с «Уфой».

«Тамбов» в итоге победил, но Первушин еще до матча попросил не приписывать себе заслуги команды: «За четыре дня ничего не изменишь, мы с Александром Григоряном строили эту команду вместе».

Мы тоже не будем спешить: впереди у «Тамбова» игра с «Сочи», в которой команда может подняться с последнего места в РПЛ.