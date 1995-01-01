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    Экс-спартаковец Обухов: «Цель на сезон – попасть в сборную России. Хочу впечатлить Черчесова»

    Нападающий «Сочи» Владимир Обухов поделился целями на сезон. Воспитанник «Спартака» хочет попасть в сборную России.

    «Сейчас цель на сезон — забивать в каждом матче, чтобы команда выигрывала. Но основная личная цель — попасть в сборную России. Я хотел попасть в клуб РПЛ, чтобы показать себя. Конкуренция только стимулирует работать каждый день всe больше и больше. Хочу впечатлить Станислава Черчесова, но мы с ним пока не знакомы», – сказал игрок.

    • Обухов перешел в «Сочи» летом из «Мордовии».
    • 27-летний форвард – воспитанник «Спартака».
    • В качестве игрока москвичей Обухов в период с 2012 по 2016 год провел пять матчей в РПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

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