Экс-спартаковец Обухов: «Цель на сезон – попасть в сборную России. Хочу впечатлить Черчесова»

Нападающий «Сочи» Владимир Обухов поделился целями на сезон. Воспитанник «Спартака» хочет попасть в сборную России.

«Сейчас цель на сезон — забивать в каждом матче, чтобы команда выигрывала. Но основная личная цель — попасть в сборную России. Я хотел попасть в клуб РПЛ, чтобы показать себя. Конкуренция только стимулирует работать каждый день всe больше и больше. Хочу впечатлить Станислава Черчесова, но мы с ним пока не знакомы», – сказал игрок.