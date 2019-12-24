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    Мариу: «Алексей Миранчук может заиграть в «Ювентусе»

    Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу поговорил о перспективах своего партнера Алексея Миранчука в Италии. СМИ ранее сообщали, что россиянином интересуется «Ювентус».

    «Миранчук — техничный игрок. Мне кажется, что в Италии такие футболисты в какой-то момент сталкиваются с определeнными трудностями. В Серии А, если ты не прибавишь в тактике и физической подготовке, играть не будешь. В Италии, если футболист не так хорош с мячом, но много бегает и обучен тактике, он будет выходить на поле. Алексей должен быть готов к сложностям.

    Возможно, он не всегда будет попадать в состав, потому что там полно звeзд. Нужно быть готовым и к таким вещам. Плюс давление. Один неудачный матч — и всe: тебя ругают, прессуют. Но в целом я думаю, что Миранчук может играть в «Ювентусе», – сказал португалец «Российской газете».

    Источник: «Российская газета»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2004

      dyema 57 минут назад

      Скорее нет (((

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      Рейтинг: +1428

      upiter622 1 час назад

      Расмешили!)))

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      Рейтинг: +84

      Dark_Soul 1 час назад

      Тут Роналду толком заиграть не может, а Миранчук заиграет, лол

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      Рейтинг: +348

      Artemka444 1 час назад

      я конечно за такой переход,но я думаю что не купит его ювентус!!!

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