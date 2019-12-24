Мариу: «Алексей Миранчук может заиграть в «Ювентусе»

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу поговорил о перспективах своего партнера Алексея Миранчука в Италии. СМИ ранее сообщали, что россиянином интересуется «Ювентус».

«Миранчук — техничный игрок. Мне кажется, что в Италии такие футболисты в какой-то момент сталкиваются с определeнными трудностями. В Серии А, если ты не прибавишь в тактике и физической подготовке, играть не будешь. В Италии, если футболист не так хорош с мячом, но много бегает и обучен тактике, он будет выходить на поле. Алексей должен быть готов к сложностям.

Возможно, он не всегда будет попадать в состав, потому что там полно звeзд. Нужно быть готовым и к таким вещам. Плюс давление. Один неудачный матч — и всe: тебя ругают, прессуют. Но в целом я думаю, что Миранчук может играть в «Ювентусе», – сказал португалец «Российской газете».