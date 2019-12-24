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Мариу: «Алексей Миранчук может заиграть в «Ювентусе»

24 декабря 2019, 22:25
8

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу поговорил о перспективах своего партнера Алексея Миранчука в Италии. СМИ ранее сообщали, что россиянином интересуется «Ювентус».

«Миранчук — техничный игрок. Мне кажется, что в Италии такие футболисты в какой-то момент сталкиваются с определeнными трудностями. В Серии А, если ты не прибавишь в тактике и физической подготовке, играть не будешь. В Италии, если футболист не так хорош с мячом, но много бегает и обучен тактике, он будет выходить на поле. Алексей должен быть готов к сложностям.

Возможно, он не всегда будет попадать в состав, потому что там полно звeзд. Нужно быть готовым и к таким вещам. Плюс давление. Один неудачный матч — и всe: тебя ругают, прессуют. Но в целом я думаю, что Миранчук может играть в «Ювентусе», – сказал португалец «Российской газете».

Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Локомотив Ювентус Мариу Жоау Миранчук Алексей
Комментарии (8)
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Artemka444
1577215900
я конечно за такой переход,но я думаю что не купит его ювентус!!!
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Dark_Soul
1577216243
Тут Роналду толком заиграть не может, а Миранчук заиграет, лол
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upiter622
1577216667
Расмешили!)))
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dyema
1577217028
Скорее нет (((
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Cules2013
1577245368
ну конечно, а потом Юве навсегда закрепит за ним 15-й номер))) мечтать не вредно... Головин уже стал легендой Монако.
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InterMilLano1908
1577255398
если ты сам Мариу в Интернете не заиграл, а тут Миранчук как в юве то заиграет?!?
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nemolod
1577255701
Сначала в Ювентус надо попасть,а потом уже только говорить типа может или не может!
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