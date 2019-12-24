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Селюк: «Какие к черту 20 миллионов за Миранчука!»

24 декабря 2019, 10:48
13

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в «Манчестер Юнайтед».

«Инсайды такого рода – чушь собачья. Эти вбросы очень влияют на непрофессиональных людей из руководства или окружения клубов. Какой-нибудь губернатор занимается своими делами и видит новость: большой клуб за условного Миранчука дает 20 миллионов. И такой: «О, а мы сами его заберем!» Выделяет пять миллионов, покупает и думает, что это победа. А на деле – максимум, который можно заплатить за игрока.

Если кто-то даст за него 10 миллионов – счастье. Читал дичь про интерес «МЮ». Англия не его чемпионат. Ему подойдет Испания. В других карьера Алексея пройдет очень грустно. Миранчук – неплохой футболист и в Ла Лиге заиграл бы. Но его цена 7 или 10 миллионов, ни о каких 20-ти речи быть не может. Эта ересь отрицательно влияет и на самих футболистов, и на отношения с партнерами. Фейковые новости делают какие-то профнепригодные люди. Журналист с работающей головой должен понимать: «Какие к черту 20 миллионов за Миранчука!» Надо же думать», – заявил агент.

  • Tuttomercatoweb сообщал, что в трансфере футболиста заинтересован «МЮ».
  • По их информации, английский клуб готов предложить 40 миллионов за россиянина.

Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Локомотив Манчестер Юнайтед Миранчук Алексей Селюк Дмитрий
Комментарии (13)
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Etiainen
1577175103
***** профессионал нашёлся)
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серега кашин
1577179087
логически подумать он и впрям столько не стоит
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Rio_ter
1577179211
Кого интересует мнение каких-то селюков?
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Давид59
1577180132
Инфа от агентов - это всегда вброс.
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Давид59
1577180675
Трансферная стоимость любого футболиста всегда известна(см.трансфермаркт). Она может повыситься, только если за игрока поборются более одного клуба.
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Rus9I
1577181024
А мне кажется в наше время, где игроков покупают за 222 мульта. Всего 20 за молодого игрока атакующего плана, вполне адекватная цена. Но, только для европейского клуба. У нас, все верно, 10 ка крыша!)
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Рубинище
1577185246
К сожалению он прав. Миранчуки закисают в Локо и ни как не прогрессируют, скорее наоборот. во 2х таймах просто пешеходством занимаются. Лига чемпионов показала всем их реальный уровень.
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Hektor 84
1577188010
Вывод из слов селюка таков: Не покупайте этих кривоногих русских за большие бабки, а берите у меня моих дешевых африкосов!
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1999biovedsa
1577199638
Знакомый рассказал как подкачать свое тело и убрать лишний жир не ходя в тренажерку и не сидя на изнурительных диетах, поверьте это самый инновационный способ. вот сами почитайте что можно сделать с собой за две недели ---- https://nnna.ru/menblog
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VVadic
1577200153
Селюк и Маньяков!
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