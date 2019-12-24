Селюк: «Какие к черту 20 миллионов за Миранчука!»

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в «Манчестер Юнайтед».

«Инсайды такого рода – чушь собачья. Эти вбросы очень влияют на непрофессиональных людей из руководства или окружения клубов. Какой-нибудь губернатор занимается своими делами и видит новость: большой клуб за условного Миранчука дает 20 миллионов. И такой: «О, а мы сами его заберем!» Выделяет пять миллионов, покупает и думает, что это победа. А на деле – максимум, который можно заплатить за игрока.

Если кто-то даст за него 10 миллионов – счастье. Читал дичь про интерес «МЮ». Англия не его чемпионат. Ему подойдет Испания. В других карьера Алексея пройдет очень грустно. Миранчук – неплохой футболист и в Ла Лиге заиграл бы. Но его цена 7 или 10 миллионов, ни о каких 20-ти речи быть не может. Эта ересь отрицательно влияет и на самих футболистов, и на отношения с партнерами. Фейковые новости делают какие-то профнепригодные люди. Журналист с работающей головой должен понимать: «Какие к черту 20 миллионов за Миранчука!» Надо же думать», – заявил агент.