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    Tuttomercatoweb: «Манчестер Юнайтед» готов купить Алексея Миранчука за 40 миллионов

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может перейти в «Манчестер Юнайтед».

    Ранее сообщалось, что главный претендент на российского футболиста – «Ювентус». В одном из прошедших матчей Лиги чемпионов Миранчук отличился в ворота туринского клуба.

    Кроме того, на футболиста претендуют другие итальянские клубы – «Лацио» и «Милан».

    Возможный переход в чемпионат Англии может обогатить «Локомотив» на 40 миллионов евро.

    • В текущем сезоне Алексей забил девять голов и сделал четыре ассиста в 21 матче.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    Сегодня, 12:36
    Комментарии5
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      Рейтинг: +813

      LOKOfanatik19 18 минут назад

      А так болельщику ЛОКО И МЮ, мне будет очень приятен такой трансфер, главное чтоб Алексей дальше так же прогрессировал, как Головин в Монако.

      0
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      Рейтинг: +813

      LOKOfanatik19 19 минут назад

      Так то он отличился в двух прошедших матчей с Юве.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3637

      ЮНик 29 минут назад

      Все эти "новости" если суммировать, то в АПЛ уже дюжина россиян должно играть. А по факту среди полутысячи футболистов в английской премьер-лиге НИ ЕДИНОГО игрочишки из России нет. И скорее всего не будет. "Их и здесь неплохо кормят". А там надо бабло отрабатывать в каждом матче. Минимум 50 игр за сезон. И все 90 +6 минут. Оно им надо?

      3
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      Рейтинг: +350

      Олег1204 41 минуту назад

      От таких новостей уже тошнит

      2
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      Рейтинг: +5699

      Антибиотик 42 минуты назад

      Клубы меняются, а придуманная сумма остается. Вы бы хоть ценник иногда меняли)) Сейчас таких новостей много будет.

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