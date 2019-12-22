Tuttomercatoweb: «Манчестер Юнайтед» готов купить Алексея Миранчука за 40 миллионов

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может перейти в «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что главный претендент на российского футболиста – «Ювентус». В одном из прошедших матчей Лиги чемпионов Миранчук отличился в ворота туринского клуба.
Кроме того, на футболиста претендуют другие итальянские клубы – «Лацио» и «Милан».
Возможный переход в чемпионат Англии может обогатить «Локомотив» на 40 миллионов евро.
- В текущем сезоне Алексей забил девять голов и сделал четыре ассиста в 21 матче.
Источник: Tuttomercatoweb
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