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  • Tuttomercatoweb: «Манчестер Юнайтед» готов купить Алексея Миранчука за 40 миллионов

Tuttomercatoweb: «Манчестер Юнайтед» готов купить Алексея Миранчука за 40 миллионов

22 декабря 2019, 12:36
39

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что главный претендент на российского футболиста – «Ювентус». В одном из прошедших матчей Лиги чемпионов Миранчук отличился в ворота туринского клуба.

Кроме того, на футболиста претендуют другие итальянские клубы – «Лацио» и «Милан».

Возможный переход в чемпионат Англии может обогатить «Локомотив» на 40 миллионов евро.

  • В текущем сезоне Алексей забил девять голов и сделал четыре ассиста в 21 матче.

Источник: Tuttomercatoweb

Портал с трансферными новостями по итальянским, европейским и южноамериканским командам. Подписчиков в твиттере – 116,9 тысяч.

Россия. Премьер-лига Локомотив Манчестер Юнайтед Миранчук Алексей
Комментарии (39)
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Антибиотик
1577007709
Клубы меняются, а придуманная сумма остается. Вы бы хоть ценник иногда меняли)) Сейчас таких новостей много будет.
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Олег1204
1577007735
От таких новостей уже тошнит
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ЮНик
1577008482
Все эти "новости" если суммировать, то в АПЛ уже дюжина россиян должно играть. А по факту среди полутысячи футболистов в английской премьер-лиге НИ ЕДИНОГО игрочишки из России нет. И скорее всего не будет. "Их и здесь неплохо кормят". А там надо бабло отрабатывать в каждом матче. Минимум 50 игр за сезон. И все 90 +6 минут. Оно им надо?
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ilichkadr
1577010748
В очередь, сукины дети в очередь...................
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raritet
1577011665
А что? Считаю что ход правильный. Если каждый день в Бомбардире будет висеть эта новость, то все постепенно все привыкнут и к цене , и к тому, кто за такие деньги интересен МЮ и МЮ уже не останется ничего более, как только уже оформить сделку. Останется только узнать а о каком футболисте шла речь....
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саня ле
1577011896
не стройте иллюзий.не купит его не юве не ман ю не дорос там своих хватает
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dago41
1577015969
Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 30 матчей и 23 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " dago ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com
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BRO_football
1577018099
Полный бред. Миранчук никому не нужен. Он так останется подающим надежды, как Дзагоев, Кокорин, Смолов в своё время. Про них ведь тоже были слухи про громкие трансферы в топ-клубы Европы! В итоге они так и остались гнить в России.
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S.K.V.
1577030749
Утка
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батог
1577031385
Охренеть, не встать !!!
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